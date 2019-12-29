Пугачева не пришла на прощание с Волчек из-за высокого давления

Сегодня с утра началось прощание с Галиной Волчек в театра на Чистопрудном бульваре, куда пришли многие фанаты и коллеги актрисы. Однако Алла Пугачева не смогла присутствовать на церемонии из-за высокого давления.
На траурном мероприятии присутствовали родственники Примадонны – супруг Максим Галкин с братом, а также наследница Кристина Орбакайте и экс-муж Филипп Киркоров. Находясь на сцене, телеведущий объяснил, почему его жена не смогла появиться на прощании с Галиной Волчек. Как сказал комик, причиной стало резко повысившееся давление. «Она не может физически находится здесь», — добавил шоумен.
Избранник Пугачевой во время своей речи выразил благодарность художественному руководителю «Современника» за многолетнюю дружбу. Артист отметил, что Волчек была как бабушка для его с Примадонной детей Гарри и Лизы Галкиных.
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