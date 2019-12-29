Киев и сепаратисты начали обмен пленными

Власти Украины и сепаратисты начали обмен пленными на контрольно-пропускном пункте под Горловкой, в Донецкой области.

О подъезде автобусов к пропускному пункту сообщил украинский канал Эспрессо-ТВ, о начале процедуры обмена сообщил офис президента Украины и российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченную по правам человека сепаратистов так называемой «ДНР» Дарью Морозову.

По данным Морозовой, донецкие сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 человек. Она также отметила, что 22 человека из «донецкого списка» отказывались освобождаться. Со стороны так называемой «ЛНР» на обмен привезли 25 человек. Тем не менее, точное количество человек на обмен пока не известно.

Украинская редакция Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места обмена пленными:

В списках на обмен со стороны Киева должны быть пять «беркутовцев», которых обвиняют в расстреле протестующих на Мадане в Киве в 2014 году. Накануне киевские суд освободил их из-под стражи.

Президенты России и Украины договорились об обмене пленными во время саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Тогда глава Уукраины Владимир Зеленский объявил о том, что стороны выступают за обмен в формате «всех на всех». По итогам саммита был подписан совместный коммьюнике, но точное количество пленных ни с одной из сторон не было указано.

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Последнее: Власти Украины и сепаратисты начали обмен пленными на контрольно-пропускном пункте под Горловкой, в Донецкой области. О подъезде автобусов к пропускному пункту сообщил украинский канал Эспрессо-ТВ, о начале процедуры обмена сообщил офис президента Украины и российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченную по правам человека сепаратистов так называемой «ДНР» Дарью Морозову. По данным Морозовой, донецкие сепаратисты передадут Киеву 55 […]