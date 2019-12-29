В Новгородской области медики поставили мужчине диагноз “беременность”

29.12.2019, 13:21, Разное

Житель Новгородской области пояснил журналистам о необычном диагнозе, поставленном медиками из клиники Боровичей. Они диагностировали у мужчины “беременность” во время лечения сложного перелома руки.
Россиянину во время операции установили металлические штифты, вот только их не разрешали удалять до грядущих родов, как было написано в медицинской карточке. Такую информацию случайно заметила супруга пациента, которая потом показала ее подруге.

Пользователи Сети стали активно обсуждать необычный инцидент, после чего выяснилось, что еще одной жительнице области после диагноза “клинической смерти” медики рекомендовали больше пить жидкости и принимать спазмолитики. СК и Минздрав заинтересовались ситуацией и проводят проверку в больнице города.



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Последнее: Житель Новгородской области пояснил журналистам о необычном диагнозе, поставленном медиками из клиники Боровичей. Они диагностировали у мужчины “беременность” во время лечения сложного перелома руки. Россиянину во время операции установили металлические штифты, вот только их не разрешали удалять до грядущих родов, как было написано в медицинской карточке. Такую информацию случайно заметила супруга пациента, которая потом показала […]

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