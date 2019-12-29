Елена Малышева решила отметить праздник с больной матерью

29.12.2019, 13:19, Разное

По словам звезды, родители являются главными людьми в ее жизни. К сожалению, она давно похоронила отца. Но с матерью доктора все в порядке, не считая проблем со здоровьем. «Я счастлива, что жива мама, нельзя сказать, что здорова, но жива», – поделилась врач-терапевт.

 Помимо родительницы, Малышева пригласила на празднование детей и внуков. Каждый год члены большой семьи проводят один и тот же ритуал, соблюдая все традиции. Они пишут планы на будущий год и запечатывают в большой конверт.

«Конверты предыдущего года мы вскрываем первого января и проверяем, кто что выполнил, а кто нет. Хочу сказать, что я десять лет писала, что мне надо похудеть, и похудела только через десять лет», – призналась кардиолог.

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Публикация от ЗВЁЗДЫ &#55356;&#57104; (@populyarnoe) 24 Дек 2019 в 10:57 PST

Кроме того, Елена рассказала, что не заморачивается на счет меню для новогоднего стола. Самое главное для нее – обнять своих близких, а еда – дело второстепенное.

«Сейчас такое время, когда все можно купить, мы не убиваемся из-за этого — не в этом суть», – объяснила телеведущая.



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Последнее: По словам звезды, родители являются главными людьми в ее жизни. К сожалению, она давно похоронила отца. Но с матерью доктора все в порядке, не считая проблем со здоровьем. «Я счастлива, что жива мама, нельзя сказать, что здорова, но жива», – поделилась врач-терапевт.  Помимо родительницы, Малышева пригласила на празднование детей и внуков. Каждый год члены большой […]

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