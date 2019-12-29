Зеленский вляпался в скандал с «обрезанием»

На брифинге, состоявшемся в начале июня, пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не будет принимать участия в торжественных мероприятиях открытия объектов инфраструктуры. Журналистка подчеркнула, что пиар с обрезанием ленточек – это «не уровень президента».
Однако глава Украины скоро нарушил свое обещание. Недавно Владимира Зеленского заметили на запуске отремонтированного моста, соединяющего села Долгое-Калушское и Пийло. Действующий лидер поздравил местных жителей и строителей с открытием переправы, после чего сам проверил ее на прочность.
На случившееся обратил внимание Михаил Голуб. На странице в «Твиттере» она разместил выдержку из статьи о заявлении Юлии Мендель и фотографию, где Владимир Зеленский стоит вместе с подчиненными на мосту. «Какой ты сегодня?», – цитирует блогера Obozrevatel.com.
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Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что украинский лидер прибыл в Ивано-Франковскую область в окружении усиленной охраны. Местные жители были всерьез напуганы. Многие беспокоились, что секьюрити не позволят им подойти близко к Владимиру Зеленскому и задать важный вопрос.
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Последнее: На брифинге, состоявшемся в начале июня, пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не будет принимать участия в торжественных мероприятиях открытия объектов инфраструктуры. Журналистка подчеркнула, что пиар с обрезанием ленточек – это «не уровень президента». Однако глава Украины скоро нарушил свое обещание. Недавно Владимира Зеленского заметили на запуске отремонтированного моста, соединяющего села Долгое-Калушское и Пийло. […]
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