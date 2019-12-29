Россия и Украина возобновили переговоры по транзиту газа

В Вене продолжилась работа над согласованием текста договора между Россией и Украиной о транзите газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон

«Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры», – написал он на своей странице в Facebook.

В Газпроме также подтвердили возобновление переговоров. «С 9 утра местного времени российско-украинские переговоры по газу в Вене продолжились. Вчера закончили глубоко ночью, идут четвертый день», – сказал представитель компании ТАСС.

Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз пока не смогли согласовать текст договора.

Напомним, стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Вене продолжилась работа над согласованием текста договора между Россией и Украиной о транзите газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон «Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры», – написал он на своей странице в Facebook. В Газпроме также подтвердили возобновление переговоров. «С 9 утра местного времени российско-украинские переговоры по газу […]