Россия и Украина возобновили переговоры по транзиту газа

В Вене продолжилась работа над согласованием текста договора между Россией и Украиной о транзите газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон
«Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры», – написал он на своей странице в Facebook.
В Газпроме также подтвердили возобновление переговоров. «С 9 утра местного времени российско-украинские переговоры по газу в Вене продолжились. Вчера закончили глубоко ночью, идут четвертый день», – сказал представитель компании ТАСС.
Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз пока не смогли согласовать текст договора.
Напомним, стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.
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Последнее: В Вене продолжилась работа над согласованием текста договора между Россией и Украиной о транзите газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон «Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры», – написал он на своей странице в Facebook. В Газпроме также подтвердили возобновление переговоров. «С 9 утра местного времени российско-украинские переговоры по газу […]
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