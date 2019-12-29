Гончарук: Жители 20 городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло

К инициативе правительства по снижению тарифов на тепло присоединились 20 украинских городов, сообщил 29 декабря в Facebook украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов – Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев. Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. То есть, жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло», – написал Гончарук.

По его словам, «люди должны почувствовать изменения к лучшему не через 3-5 лет, а уже сейчас».

«Призываю другие города присоединиться к своим коллегам и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежке у людей была меньшей уже с января 2020 года», – добавил премьер.

До урядової ініціативи по зниженню тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст — Луцьк, Дніпро, Маріуполь,… Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Pühapäev, 29. detsember 2019

24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

Он напомнил, что в декабре «Нафтогаз» снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

«Мы не можем на это не реагировать… Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф», – сказал Гончарук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: К инициативе правительства по снижению тарифов на тепло присоединились 20 украинских городов, сообщил 29 декабря в Facebook украинский премьер-министр Алексей Гончарук. «К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов – Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, […]