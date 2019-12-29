Журналисты Nation News рассказали о новогодних традициях звезд

29.12.2019, 13:04, Разное

Российские звезды не всегда празднуют новогодние праздники в семейном кругу. Об этом и о других традициях рассказали журналисты Nation News.
Видимо, самый насыщенный год был у Яны Рудковской. На этой неделе музыкальный продюсер представила ледовое шоу под названием «Золушка» с участием мужа Евгения Плющенко, сына Александра, а также фигуристок Евгении Липницкой и Аделины Сотниковой. Однако новогоднее торжество телеведущая может пропустить из-за загруженного рабочего графика, ведь он расписан на месяцы вперед. Она также рассказала, что на праздник к ней домой приедут старшие дети, с которыми знаменитость собирается смотреть «Огоньки». Что касается Григория Лепса, он тоже пропустит грядущую сказку. Музыкант сейчас на гастролях и не позволяет себе расслабиться, а экс-солист группы «Руки вверх!» немного побудет с близкими, чтобы затем снова заняться концертами. «Мне кажется, это такой удел любого артиста», — поделился Сергей Жуков. У артистов театра много друзей, с которыми они наслаждаются каникулами. Это касается и Анастасии Волочковой. Балерина не афиширует личную жизнь, да и о ее приятелях почти ничего не известно. PR-менеджер танцовщицы рассказала, что в новогоднюю ночь она сначала будет в ресторане, а затем отправиться на необитаемый остров Koh Yao Yai.

Семья Верников встретит торжество в полном составе. Как сказал Игорь Эмильевич, родные придерживаются этой традиции и часто приглашают к себе друзей. Юрий Лоза, как и многие другие звезды, встретит 2020 год на сцене. «Новый год всегда отмечаю на работе. Я все еще артист, и у нас это называется «косить бабки»», — заявил о своих планах Бари Алибасов корреспондентам Nation News. Один из главных фриков страны Гоген Солнцев встретит Новый год в теплых странах со своей ассистенткой Лидией Александровной, которую многие поклонники шоумена считают его любовницей.

Более спокойно собирается отпраздновать торжество Диана Гурцкая. Сначала она будет работать, а затем присоединится к своей семье. Лев Лещенко планирует разделить радостные моменты с любимыми людьми, сообщают Народные Новости России.



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Последнее: Российские звезды не всегда празднуют новогодние праздники в семейном кругу. Об этом и о других традициях рассказали журналисты Nation News. Видимо, самый насыщенный год был у Яны Рудковской. На этой неделе музыкальный продюсер представила ледовое шоу под названием «Золушка» с участием мужа Евгения Плющенко, сына Александра, а также фигуристок Евгении Липницкой и Аделины Сотниковой. Однако […]

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