«Корабль-призрак» с останками человеческих тел был найден возле берегов Японии

29.12.2019, 13:04, Разное

Возле берегов Японии был найден «корабль-призрак», на борту которого находились останки человеческих тел. Береговая охрана на острове Садо провела осмотр морского транспорта.
Несмотря на сильные повреждения, удалось выяснить, что он принадлежал КНДР, о чем также свидетельствовали надписи. Трупы пяти людей уже подверглись разложению, так что правоохранителям не удалось установить их возраст, а также два тела были обезглавлены.

Японские СМИ часто сообщают о появлениях «кораблей-призраков» возле берегов страны. Чаще всего это были деревянные лодки рыбаков, которые дрейфуют по морю из-за сильного шторма, а члены экипажа умирают от голода и жажды.



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