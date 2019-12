От Ульяны Сергеенко до Александра Терехова: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

Ulyana Sergeenko

Всем известно, что самые красивые и волшебные истории случаются в канун Нового года. Поэтому, чтобы соответствовать моменту, для героинь новой сказки Ульяны в модном Доме создали специальную коллекцию вечерних платьев. Все они — ода женственности и элегантности. Бархатные или кружевные, жаккардовые или шелковые — изделия новогодней коллекции объединяют узнаваемые приемы Ulyana Sergeenko: акцент на талии, безукоризненно сделанный корсет, смелые вырезы и большое внимание к деталям. Платья украшают рюши, кружевные вставки, оборки и бантики. Цветовая палитра представлена в беспроигрышных для вечерних выходов оттенках: алом, чёрном, белоснежном, нюдовом и салатовом.

Alexander Terekhov

Вдохновением для новой коллекции pre-коллекции Alexander Terekhov ss’20 стал стиль вестерн, олицетворяющий по мнению дизайнера современную женщину: она решительна, полна энергии и уверена в себе, но при этом сохраняет женственность и романтичность. В качестве главного цвета Александр Терехов выбрал индиго, а также сделал ставку на натуральные ткани, простоту линий и практичность. В коллекции присутствуют четыре принта: узор пейсли, авторский цветочный орнамент и два абстрактных принта, которые были созданы молодым художником Аркадием Петровым.

Характерные элементы коллекции — широкие длинные юбки, многословность, бахрома, кружевные вставки, шитьё и новый материал для творчества — жатый хлопок. Стилеобразующими элементами стали аксессуары и обувь: шляпы с широкими полями, панамы из хлопка, банты из шёлка и ковбойские сапоги-казаки, которые позволяют легко трансформировать образ из нежного и романтичного в смелый и даже брутальный. Особое место в коллекции занимает натуральная кожа – из неё выполнена не только верхняя одежда, такая как тренчи и куртки, но и платья, юбки и шорты. Вечерне-коктейльная группа представлена преимущественно платьями, в декоре которых была использована бахрома из бисера и стекляруса на тончайшей сетке, вышивка ручной работы и пайетки.

RUBAN

Коллекция SS’20 от дизайнерского дуэта RUBAN вобрала в себя воспоминания о реальных путешествиях и мечты о будущих направлениях для поездок. Вдохновением для ее создания стала современная девушка, которая не хочет жертвовать ни комфортом, ни стилем, ни вниманием к деталям. Поэтому дизайнеры взяли за основу принцип досконально продуманного гардероба-капсулы и выбрали максимально близкую к природе цветовую гамму. Главными оттенками стали: песочный, шоколадный, экрю, дымчато-розовый, персиковый и тауп. Предпочтение отдали натуральным тканям с ярко выраженной текстурой — льну, хлопку, батисту, шелковому шифону и коже.

Новая коллекция включает в себя воздушные платья, длинные тренчи-пончо с разрезами, пыльники, платья из батиста, мини-юбки, брюки карго и короткие блузы в сафари-стиле. Без характерного для марки спорт-шика тоже не обошлось. Худи, кюлоты, леггинсы, топы и костюмы из трикотажа предлагают стилизовать кожаными аксессуарами — узнаваемыми басками с накладными карманами и сумками-тубусами. Кажется дизайнеры обдумали все, начиная от смены климата — на этот случай в коллекции вошли шерстяные пальто с капюшоном и плащи-ветровки, заканчивая продуманными образами для торжественных случаев — за выходы отвечают мини-платья с корсетами и летящие шифоновые платья с рукавами буф.

Cocos Moscow

Основатели марки Cocos Moscow уверены — даже самая нарядная одежда должна быть удобной. Основная идея бренда «комфорт становится стилем» отлично прослеживается в их новогодней коллекции. Нарядные вещи, несмотря на обилие блестящей бахромы, пайеток и акцентных принтов, становятся максимально расслабленными. Лаконичные топы, свободные блузы с бантом, платья прямого кроя, майки по стилевому решению похожие на спортивные и футболки-поло, а также напоминающие пижаму брючные костюмы из парчи — составляют основу капсулы. С вещами из новогодней коллекции можно создавать и более повседневные сочетания. Например, дополнив их нейтральной базой, можно смело отправляться на уютную домашнюю вечеринку, сохраняя при этом праздничное настроение.

J-Point

Героинями съёмки новой коллекции ювелирного бутика J-Point стали Надежда Оболенцева и Ясмина Муратович. Девушки выбраны не случайно: по мнению основателей бренда, Надежда и Ясмина являются олицетворением нежности и женственности в сочетании с характером и внутренней силой. Вдохновением для съёмки стал стиль glam rock, который отражает не только эти качества, но и философию бренда, подчёркивая его характерную эклектику.

В новой коллекции J-Point представлены лёгкие бабочки-подвески, многослойные цепочки со звёздами, браслеты из жёлтого и розового золота с бриллиантами, опалами и бирюзой, украшения с барочным жемчугом и statment-цепи. Разбавляют романическое настроение дерзкие акценты — кафы сложной формы и бриллиантовые чокеры.

l Am Studio

l Am Studio представили лимитированную новогоднюю коллекцию, которая будет актуальна и вне праздничного контекста. В неё вошли вещи, подходящие для предновогодних встреч и последних рабочих будней уходящего года. А капсулу из вязаного трикотажа легко представить в гардеробе для каникул.

Главным источником вдохновения этой коллекции стал образ всемирно известной модели Джии Карнаджи. Ее умение быть страстной, роскошной и выразительной, при этом оставаясь собой, сделало Джию настоящей музой индустрии моды. Дизайнеры I Am Studio создавая образы для новой коллекции транслировали главную мысль: каждая женщина — это Муза, и одежда в этом случае помогает раскрыть этот факт.

В лимитированную коллекцию вошли твидовый костюм в оттенке холодной ванили, платье-халат и костюм в пижамном стиле. Ключевыми моделями коллекции стали костюм с платьем-жакетом, дополненным инкрустированной брошью, платья из струящегося атласа, с принтом «цепи» и декоративным поясом ручной работы, а так же изделия из шифона с акцентным принтом. Отдельное внимание уделено графике капсулы: наряду со знаковой монограммой I AM, на трикотаже появляется главный слоган сезона “I AM MUSE FEW CAN AFFORD”, референсом которого стал знаменитый свитер принцессы Дианы. Помимо этого, для классических футболок разработали специальный принт «A MUSE».

Cocoshnik Headdress

Российский бренд головных уборов Cocoshnik Headdress в капсульной коллекции демонстрирует новую интерпретацию классических силуэтов и представляет своё видение того, как должна выглядеть современная Снегурочка. По мнению дизайнеров, это стильная девушка, которая предпочитает лаконичную одежду, поэтому в капсуле простые брутальные формы головных уборов подчёркивают естественную красоту и не отвлекают внимания от лица.

Коллекция разработана из классического фетра в сочетании с натуральной кожей и мехом. В основе три базовых оттенка — кристально-белый, чёрный и медовый. Подобная монохромность даёт большую вариативность в сочетании с другими вещами.

Dream’fur

В новой коллекции fall/winter 19/20 дизайнеры российского бренда Dream’fur продемонстрировали сочетание многолетнего опыта работы с натуральными материалами и современное прочтение традиций скорняжного мастерства.

В капсуле нового сезона представлены шубы и пальто из дикого меха куницы, рыси и соболя на шелковых подкладках с декоративными деталями ручной работы, а так же пальто и парки из итальянского кашемира и шерсти с меховой отделкой. Цветовая гамма основывается на натуральных оттенках меха, что подчёркивает качество его производства и выделки. Модели шуб и пальто выполнены в классических силуэтах: трапеция, овал, халат с запахом и кимоно. Роль акцентов отведена различным формам воротников — стойка, апаш или английский, они и придают выразительность изделиям. Дополняют коллекцию вязаные шапки с меховыми аппликациями, варежки, шарфы и снуды.

Текст: Анна Эдинер

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ulyana Sergeenko Всем известно, что самые красивые и волшебные истории случаются в канун Нового года. Поэтому, чтобы соответствовать моменту, для героинь новой сказки Ульяны в модном Доме создали специальную коллекцию вечерних платьев. Все они — ода женственности и элегантности. Бархатные или кружевные, жаккардовые или шелковые — изделия новогодней коллекции объединяют узнаваемые приемы Ulyana Sergeenko: акцент […]