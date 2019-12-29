ДНР и ЛНР передали Киеву первые 25 человек

Первые 25 человек переданы самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Украине в рамках взаимного обмена пленными, об этом свидетельствует видеотрансляция офиса президента Украины с места события в Facebook.
«Все 25 человек», – сказала представительница ЛНР после верификации списка, информирует ТАСС. Все передаваемые лица подтвердили свое намерение переехать на Украину.
Напомним, процедура обмена пленными проходит в окрестностях города Горловка, подконтрольного ДНР. При этом большинство передаваемых Киевом лиц оказались не жителями ДНР и ЛНР.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Первые 25 человек переданы самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Украине в рамках взаимного обмена пленными, об этом свидетельствует видеотрансляция офиса президента Украины с места события в Facebook. «Все 25 человек», – сказала представительница ЛНР после верификации списка, информирует ТАСС. Все передаваемые лица подтвердили свое намерение переехать на Украину. Напомним, процедура обмена пленными проходит в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На митинге в Тбилиси полиция задержала 28 митингующих, трое из них нуждались в медицинской помощи / 26 ноября
- Штаб волонтеров приостановил поиски пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика / 2 декабря
- Кто не рискует… Больше половины россиян готовы работать фриланс / 27 ноября
- Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Россию для обсуждения Сирии / 22 декабря
- Политика: Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова / 9 декабря
- Историк Соколов решил написать книгу / 7 декабря
- Зеленский о словах Коломойского о необходимости сотрудничества с РФ: Большинство украинцев выбрали европейскую интеграцию / 26 ноября
- Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа / 20 декабря