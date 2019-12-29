ДНР и ЛНР передали Киеву первые 25 человек

29.12.2019, 12:58, Новости дня

Первые 25 человек переданы самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Украине в рамках взаимного обмена пленными, об этом свидетельствует видеотрансляция офиса президента Украины с места события в Facebook.

«Все 25 человек», – сказала представительница ЛНР после верификации списка, информирует ТАСС. Все передаваемые лица подтвердили свое намерение переехать на Украину.

Напомним, процедура обмена пленными проходит в окрестностях города Горловка, подконтрольного ДНР. При этом большинство передаваемых Киевом лиц оказались не жителями ДНР и ЛНР.



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Последнее: Первые 25 человек переданы самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Украине в рамках взаимного обмена пленными, об этом свидетельствует видеотрансляция офиса президента Украины с места события в Facebook. «Все 25 человек», – сказала представительница ЛНР после верификации списка, информирует ТАСС. Все передаваемые лица подтвердили свое намерение переехать на Украину. Напомним, процедура обмена пленными проходит в […]

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