По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят – Денисова

29 декабря боевики «ДНР» и «ЛНР» передадут Украине 80 украинцев, сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.
«По предварительным данным, сегодня будет освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того как ребята переоденутся, начнется процесс верификации», – написала Денисова.
⚡⚡⚡За попередніми даними сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців ( але кількість осіб може змінюватися)❗❗❗❗❗❗Мої …
Posted by Людмила Денісова on Pühapäev, 29. detsember 2019
Обмен проходит на контрольном пункте въезда/выезда «Майорское» в Донецкой области.
Как заявила «обмудсмен ДНР» Дарья Морозова российским СМИ, украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87.
После встречи «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 29 декабря боевики «ДНР» и «ЛНР» передадут Украине 80 украинцев, сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова. «По предварительным данным, сегодня будет освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того как […]
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