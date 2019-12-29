По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят – Денисова

29 декабря боевики «ДНР» и «ЛНР» передадут Украине 80 украинцев, сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«По предварительным данным, сегодня будет освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того как ребята переоденутся, начнется процесс верификации», – написала Денисова.

⚡⚡⚡За попередніми даними сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців ( але кількість осіб може змінюватися)❗❗❗❗❗❗Мої … Posted by Людмила Денісова on Pühapäev, 29. detsember 2019

Обмен проходит на контрольном пункте въезда/выезда «Майорское» в Донецкой области.

Как заявила «обмудсмен ДНР» Дарья Морозова российским СМИ, украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 29 декабря боевики «ДНР» и «ЛНР» передадут Украине 80 украинцев, сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова. «По предварительным данным, сегодня будет освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того как […]