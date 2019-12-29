Наука: Лекарства против срыгивания связали с риском аллергии у детей

У младенцев, получавших препараты для снижения желудочной кислотности, чаще развиваются аллергии в детском возрасте. В новом крупном исследовании выдвигается гипотеза, что это связано со способностью препарата влиять на микрофлору кишечника.

Использование антибиотиков у детей раннего возраста также повышает шансы на возникновение аллергии. Это подтвердило исследование, в котором участвовало почти 800000 детей.

Ученые проанализировали медицинские карточки детей, родившихся в период с 2001 по 2013. Для этого они использовали данные Tricare, программы медицинского страхования для военнослужащих и членов их семей. Выяснилось, что 9% детей получали препараты для снижения желудочной кислотности (Н2-гистаминовые блокаторы ранитидин и фамотидин), что свидетельствует о распространенности лечения гастро-эзофагального рефлюкса в грудном возрасте.

Гастро-эзофагальный рефлюкс – забрасывание содержимого желудка в пищевод и ротовую полость. У маленьких детей он проявляется преимущество беспокойством и частыми срыгиваниями.

За четыре года более чем у половины всех детей развивались пищевые или лекарственные аллергии в виде сыпи, астмы, сенной лихорадки и других аллергических заболеваний. Исследование не смогло достоверно указать причины аллергий, но связь с антацидами и антибиотиками была поразительной.

Для детей, которым давали ранитидин или фамотидин в течение первых шести месяцев жизни, шансы развития пищевой аллергии удваивались, а риски тяжелой аллергической реакции (анафилаксии, сенной лихорадки) были на 50% выше. У младенцев, получавших антибиотики, риск развития астмы удваивался, а сенной лихорадки или анафилаксии – увеличивался как минимум на 50%.

Результаты исследования опубликованы 2 апреля 2018 года в JAMA Pediatrics.

«Эти лекарства обычно считаются безопасными и уместными для применения у беспокойных младенцев, которые часто срыгивают, — говорит ведущий автор исследования доктор Эдвард Митр (Edward Mitre) из Военно-медицинского университета в Бетесде (Uniformed Services University in Bethesda), штат Мериленд, — мы должны быть немного осторожнее, назначая эти лекарства».

Интерес Митра к проблеме зародился, когда его младший был ребенком. Педиатр предложил антацид, поскольку ребенок плакал, лежа на спине. Лекарство давать малышу не стали, ведь сильного рефлюкса не было, а беспокойным он становился при усаживании.

Возможно, признают авторы исследования, могло получиться так, что лекарства давались детям, у которых уже были аллергические реакции, просто неправильно диагностированные. Но, тем не менее, столь выразительный эффект, зафиксированный учеными, это не объясняет.

Бактерии кишечника играют важную роль в состоянии иммунной системы. Митр отмечает, что антибиотики и антациды могут изменить состав микробиома (микрофлоры кишечника) ребенка. Не исключено, что этого может быть достаточно для вызова чрезмерной реакции в иммунной системе, которая проявляется как аллергия. Кроме того, Н2-гистаминовые блокаторы изменяют переваривание белка, а некоторые из них могут влиять на иммунные реакции.

Соавтор исследования доктор Кейд Нюлунд (Cade Nylund) советует родителям кормить беспокойных детей чаще, но меньшим количеством пищи за один прием.

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Последнее: У младенцев, получавших препараты для снижения желудочной кислотности, чаще развиваются аллергии в детском возрасте. В новом крупном исследовании выдвигается гипотеза, что это связано со способностью препарата влиять на микрофлору кишечника. Использование антибиотиков у детей раннего возраста также повышает шансы на возникновение аллергии. Это подтвердило исследование, в котором участвовало почти 800000 детей. Ученые проанализировали медицинские карточки […]