Le Monde — «большой брат» не пройдёт — китайцы выступают против распознавания лиц в метро

В Китае активно обсуждают предстоящее введение в метро технологии распознавания лиц, которая по задумке властей должна повысить безопасность граждан, однако вызывает протесты среди интеллигенции, пишет Le Monde. Юристы видят в нововведении нарушение свобод человека, его права на личную жизнь и манипулирование персональными данными без его согласия.



Reuters

После новости о скором введении системы распознавания лиц в метро Пекина в Китае разразились дискуссии, к которым присоединились даже государственные СМИ, пишет Le Monde. В конце октября Лао Дунъянь, профессор права в престижном университете Цинхуа, пошла на риск для своей карьеры и подробно расписала в китайских соцсетях все недостатки, которые она видит в этом решении.

«Это бред, — цитирует её высказывание французская газета. — Вам нужно показать ваше удостоверение личности, когда вы заходите на территорию университетского кампуса и выходите, зарегистрировать удостоверение, когда заводите электронный почтовый ящик, отсканировать ваше лицо, когда бронируете комнату в гостинице, пройти сквозь металлодетектор при входе в метро. И этого недостаточно. Теперь придётся пойти ещё дальше и использовать так называемые новые технологии, чтобы и дальше повышать уровень безопасности. Я спрашиваю: когда это прекратится?»

Перед тем как порекомендовать Компартии и верхушке власти заняться этой проблемой, Лао Дунъянь оспорила четыре аргумента, которые приводят в защиту «большого брата». Первый из них состоит в том, что следовало бы скорее благодарить правительство за «отеческую» заботу. На это у профессора резкий ответ: «Люди, которые контролируют наши данные, — не бог, у них могут быть собственные желания и слабости», к тому же никто не знает, «как они собираются использовать наши личные данные» и «манипулировать нашей жизнью».

Во-вторых, утверждается, что если вы не делаете ничего дурного, вам нечего бояться, однако Дунъянь считает, что в «нормальном обществе» у граждан есть право возразить против беззаконного доступа любой организации к их личным биометрическим данным. «Без личной жизни нет свободы».

В-третьих, говорят, что новые технологии не затронут людей, которые не представляют интереса для спецслужб. По мнению профессора права, в таком случае для сохранения данных вы рассчитываете не только на удачу, но и на то, что контролирующий их человек окажется ангелом. Наконец, последний довод: распознавание лиц ничего не даст. Дунъянь возражает, что, даже если это так, нельзя покорно позволять надеть на себя цепи. «По крайней мере, мы боремся», — подчёркивает эксперт.

В заключение своей статьи Лао Дунъянь отмечает, что, принимая во внимание значение персональных данных для человека, «компетентные органы и организации должны доказать законность их метода перед их сбором». Установка таких технологий в метро без публичного обсуждения является незаконной, их эффективность не доказана и не является достаточным критерием. К тому же никто не знает, по каким признакам пассажиров будут разделять на группы, что нарушает конституцию страны.

Как пишет Le Monde, высказывания Дунъянь демонстрируют небывалую смелость, однако ещё удивительнее, что её статьи были опубликованы и дали толчок к настоящим дебатам. Адвокат из Пекина Лу Лянбяо пошёл ещё дальше: по его словам, люди зациклены на порядке, они чувствуют себя в безопасности, когда государство этим занимается. Однако власть тоже зациклена на порядке и хочет всё контролировать. «Чем контролировать простых граждан, лучше бы камеры следили за чиновниками и руководством, как они распоряжаются государственными деньгами», — считает Лянбяо.

О том, насколько это чувствительная тема, говорит тот факт, что даже официальные издания написали о ней. «Распознавание лиц спровоцировало всенародные дебаты», — констатирует на первой полосе The China Daily 19 ноября. Хотя эта газета не упоминает слишком желчный текст Лао Дунъянь, она рассказывает об иске, который подал в октябре юрист из Чжэцзяна против сафари-парка. В апреле этот мужчина оформил годовой абонемент и оставил свои отпечатки пальцев, однако теперь требует вернуть ему деньги, потому что парк ввёл распознавание лиц.

В отличие от Запада, где стараются создать нормативно-правовую базу перед введением инновационных технологий, в Китае делают наоборот: поощряют учёных и предпринимателей к развитию новшеств, а потом, когда они уже себя зарекомендовали и принесли первые результаты, начинают регулировать правовые отношения. Таким образом, похоже, настало время для контролируемых дебатов на эту тему — однако их нельзя затягивать, потому что в 2020 году по всей стране начнёт действовать система «социального кредита», по которой оценивают каждого гражданина, пишет Le Monde.

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