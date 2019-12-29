Талант незаконной радости

Субъективные соображения по ходу дела.
В новом году выйдет книга Зои Ерошок, обозревателя «Новой газеты». Она создавала редакцию, формулировала и формировала наши смыслы и принципы. Ее вдохновенные «тексты слов» спасли многие жизни, утешили многие души. Она ушла и осталась. Читайте ее слова
ОБ УСТРЕМЛЕНИЯХ
Надо мечтать о невозможном, чтобы получилось что-то порядочное.
О СВОБОДЕ
«Я понял смысл грузинской трагедии. Если тяжел, серьезен — еще не свободен. Торжественный полет птицы — вопреки всему» (М. Мамардашвили).
Полет птицы — вопреки всему.
О СИЛЕ ДУХА
У меня есть любимый эпизод в одном из фильмов Годара. Стоит понурый человек под деревом в голом поле, мимо пробегает другой и спрашивает его: «Ты что тут делаешь?», а тот отвечает: «Внушаю жалость».
В возлюбленном отечестве немерено развелось людей, которые вот ровно это «внушаю жалость» сделали своей профессией и смыслом существования.
Впервые Мариничева (речь о знаменитой журналистке Ольге Мариничевой. — Ред.), которая на тот момент не была ни моей близкой подругой, ни приятельницей, позвонила мне 7 лет назад рано утром, сразу после убийства Ани Политковской, и с ходу начала с команд: «Вставай, иди в душ, но осторожно, держись за стенку, а то упадешь, потом выпей теплого чая, кофе не надо: тебе сейчас нельзя». Я только заснула, до пяти утра мы всей редакцией были на работе, но Мариничева распоряжалась столь твердо и решительно, что ничего не оставалось, как молча ей подчиниться. А она плела что-то о космосе, пела песни (свои и чужие), читала стихи (свои и чужие) и звала к себе, где «сосны и хорошие люди». А на мое осторожное уточнение: «Ты где, на даче или в дурдоме?» Закричала радостно: «В дурдоме, в дурдоме!» Я спросила: «Можно мне туда пока повременить?» И она милостиво согласилась: «Можно, можно…»
О СИЛЕ СЛОВА
Любое слово — пучок, смысл торчит во все стороны.
Газета — это вам не листок бумаги. Она существо живое. И все про нас, ее делающих, знает: как мы складываем буковки в слова и что при этом происходит с нашими душами — расширение или усадка…
Никто в журналистике талант не отменял. Как и работу со словом. Как и стиль. Григорий Померанц писал: «В старые годы не было телефона, телевизора, даже керосиновой лампы, но был стиль. Потом появилось много необходимых вещей, а стиль пропал».
О НОРМЕ
Мы стали забывать, что такое жизненная норма. Хотя формула ее может быть совсем проста: сочувствовать и действовать.
О БЛАГОТВОРНОМ ГНЕВЕ
Бывает любовь с первого взгляда. А бывает ненависть с первой фразы.
Последнее я поняла, когда чиновница окружкома сказала Вале Дроздковой, маме мальчика-инвалида Кирилла: «Вы что, не слышали? У нас — кризис. Денег нет. Какие подъемники? И что, это все — ради одного вашего мальчика?»
(Когда мне Валя пересказала — у меня в голове все от злости помутилось. Из меня попер мой родной казачий город Темрюк… Нет уж, сказала я, поставите подъемник, как миленькие поставите!)
Но если уж впадать в ненависть — то коротко (чтоб не стало утомительным занятием) и победительно (то есть эффективно, пользы ради).
У меня так и случилось. <…> И вот мы с Ирой Ясиной, в то время членом президентского совета по правам человека, разворачиваем полномасштабную войну. <…> Через пять лет (снова) встречаемся с Дроздковыми в нашей редакции. И первым делом они все втроем — Кирилл, Валя и Борис — хором: «Зоя! Нам уже дважды подъемник меняли!»
О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
У нас по определению: всегда — завтра, всегда — вместе и всегда — в один сверкающий звездный час. А сегодня можно делать что угодно. И судить — только других, не себя.
В тюркских языках есть время: недостоверное прошлое. А у нас и настоящее — недостоверно. Нехорошо иметь недостоверное настоящее, но неопрятное — еще хуже.
О НЕДОСТАТКЕ ВООБРАЖЕНИЯ
Война — это организованная несправедливость. Трагическая ситуация, которая сводит на нет работу по человеческой солидарности.
О тех, кто развязывает войны, говорят: у них нет совести. Я думаю: у них нет рабочего воображения. Если ты не можешь представить, что это твои дети гибнут, твои родители, твои бабушки и дедушки, твои — и очень, очень тобой любимые…
Недостаток такого воображения — смертельный грех.
«Оппозиция способна сломить диктатуру меньшинства только с помощью гражданской войны. Тот, кто не приемлет гражданской войны, должен порвать с оппозицией и подчиниться диктатуре».
Эти разговоры вам ничего не напоминают? Политическая активность масс приведет к гражданской войне. <…> Победа над бюрократическим аппаратом невозможна. Только — через политический террор. Поэтому не выходите на митинги — вас там постреляют. А если вышли — сами провоцируете власть…
Время идет, а сознание стоит. А сознание должно идти.
О СПОСОБАХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВЛАСТНОМУ ЗЛУ
Не отвечать государству тем же мышлением, что у него, только вывернутым наизнанку. Не принимать игру, уровень и правила которой установлены противником. Не защищаться от смыслов незнанием, а наполнять себя смыслами. Быть внутри света, а не тьмы. Иначе мы и вправду друг другу просто взаимный конвой.
О ТОМ, КАК ЖИТЬ ВМЕСТЕ
Союз со всеми, кроме людоедов. Помогать не только отдельно больным детям, но и больницам, и поликлиникам. Бодаться с чиновниками, но общаться — вместе искать горизонты необходимого и возможного. Тогда только многие важные вещи могут сцепиться, закрутиться, случиться. А то у нас все время что-то происходит, и ничего не случается.
О ВРЕМЕНИ
И память, и воображение — отрицание времени.
О ВЫСОКИХ ЦЕЛЯХ
В Париж я ехала с одной-единственной целью — выпить на осенней улице маленькую чашку кофе.
И когда мы с подружками уселись на глазах у изумленной нашей группы за белый столик на парижской улице и заказали кофе, очаровательная француженка, гид по имени Сильвия, сказала, что впервые видит русских (она имела в виду все-таки советских, так как дело происходило в восемьдесят шестом году), которые вместо того чтобы приобрести пять пар колготок, покупают одну чашечку кофе. Потом мы много говорили с Сильвией о литературе, потом подружились, но началось все с маленькой чашечки кофе.
О МОДЕ
Я обозначаю синдром моды в своей жизни термином «кохточки» (от слова кофточки, но шире, выше!). «Кохточки!» — это звучит для женщин как пароль. «Кохточки» могут дать силы для свершения великих дел. Иногда «кохточки», именно они и только они, способны стать вызовом судьбе и беде, и радость, которую они тебе дарят, тебя преображая, потом действительно трудно, невозможно отнять.
О НЕЗАКОННОЙ РАДОСТИ
Я смотрю на мамину фотокарточку той поры. Пышная черная шелковая юбка, схваченная высоко на узкой талии широким поясом, белая из чего-то тончайшего кофточка. Я уже училась в университете, когда мои однокурсницы — болгарки, очень европейские девушки, увидев эту мамину фотографию, визжали от восторга: «О! Это чистая Франция! Чистая Франция!» И почему-то вымаливали у меня карточку, на предмет доказательств «есть женщины в русских селеньях», что ли.
А дед мой по материнской линии Федор Иосифович Хоменко, по слухам, тоже любил красивую одежду. Он был беден, мой дед, ужасно беден. Много работал и при царе, и при колхозе, но все неизменно оставался беден, а надо было четверых детей тянуть, он, конечно, тянулся из последних сил, но бабушка уже после его смерти рассказывала мне с улыбкой: и все-таки, знаешь, был у него какой-то форс, что-то такое, что перешло потом к твоей маме, и дело не в одежде самой по себе, а в отношении к жизни как к незаконной радости…
О РОДИНЕ, О ТЕМРЮКЕ
Темрючане — люди открытые, веселые, заносчивые, общительные. В них есть строгость, серьезность, чистота. И — безграничная безапелляционность, вызывающий эгоизм, колкость, несносность, неуживчивость.
Здесь беспрестанно мыкаются, страдают, пьют (почти не хмелея), обижаются, злятся, ссорятся. Шутки откровенны до терпкой жесткости, даже жестокости. Не разговаривают — кричат, орут. Готовы в любую минуту друг другу глаза выцарапать. Но — отходчивы. И чужой злопамятности удивляются.
Живут только собой и своей семьей. Без сердитости. И — без мелкотравчатого завидования. Ну, тот богаче меня, а этот — красивее, а тот — счастливее. И — что? Удавиться мне теперь, что ли? Нет, так можно далеко зайти. Будешь есть с серебряных ложек — «жаба задавит», что кто-то — с золотых. Лучше уж ни против кого не грешить и ни перед кем не виноватиться. Есть, конечно, и тут «гавкучие», то есть вредные, но это только в целях самозащиты, самообороны. А зря в Темрюке не обижают.
Здесь все держится на своих местах. Море есть море. Солнце есть солнце. Любовь есть любовь. Добро есть добро. Это в Темрюке понимают. А месть как блюдо, которое должно подаваться холодным, — совсем не понимают.
О САМОИРОНИИ
Самоирония — это теперь, ты знаешь, мой пунктик. <…> Самоирония входит в устройство правильных людей, а в устройство неправильных — не входит.
Несколько лет назад появились в Темрюке странники. Предлагали местным людям стать абсолютными трезвенниками. За умеренную плату, разумеется. Даже курсы открыли. «Трезвость и счастье» назывались. И тут в каждом темрючанине проснулся филолог. Долго ко мне приставали: «Вот скажи: союз «и» разделительный или соединительный? Если разделительный — мы согласны, а если соединительный — пошли они на фиг».
О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА «СПАСИБО»
«Спасибо» — это и есть очень точное, сильное, целебное снадобье. И если употреблять его повседневно и кропотливо, смиренно отдаваясь постижению сотен — точных — правил, можно что-то изменить, победив свой внутренний сумбур и сумбур жизни.
И жизнь станет нежнее, любая жизнь.
О СЧАСТЬЕ И СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Жизнь на высокий лад. Которая необязательно должна быть бедной. Но никогда — пустой!
Быть собой — какое же это счастье!
Память — это личное усилие.
Верность — это необходимость самосохранения.
Зло просто отсутствие качества.
Путь к цели, как мы уже поняли, порой важнее цели. Ибо цель не оправдывает средства, но средства определяют цель.
О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ
Все изменяется так быстро, что только ты собрался привести хорошие доводы в пользу того или этого, а оно уже другое, и, пока ты схватываешь различия, все опять поменялось и не поддается формулированию.
Все будет так, как будет. Даже если будет иначе. Не точка, не многоточие, а — запятая. Открытый финал.
Так что резюме у меня нет. Есть очень субъективные соображения по ходу дела.
О ТОМ, КАК МОЖНО ЗАКАНЧИВАТЬ РЕПОРТАЖ
Однако тут прервусь.
Не хочу комкать этот день. В нем были люди, ощущения, лица, слова, о которых нельзя лишь в общем виде, через запятую, приблизительно, пунктиром.
Дни бывают худые и толстые. Этот был толстый. Со своей очень долгой протяженностью во времени. Со своей интонацией. Со своим глубоким звуком.
Поэтому — до следующего номера, хорошо?
Зоя Ерошок
обозреватель
Источник: Новая газета
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