Грузия собралась выпускать беспилотные вертолеты

29.12.2019, 12:44, Новости дня

Грузинский военный научно-технический центр «Дельта» готовится к выпуску многофункциональных беспилотных вертолетов, которые можно будет использовать как при разведке, так и во время наступательных операций, а также для гражданских нужд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на журнал «Арсенали».

По данным издания, вертолет будет вооружен противотанковыми ракетами и осуществлять полеты на максимально низкой высоте на расстояние до 150 километров.

С подготовкой к выпуску был ознакомлен министр обороны страны Ираклий Гарибашвили.

«Дельта» уже успешно выпускает и продает за рубеж, в частности, в Саудовскую Аравию и Индонезию, бронемашины различной модификации.

Предприятие также выпускает и реализует за границу, а также поставляет в Силы обороны Грузии реактивные системы залпового огня, минометы и иное вооружение и амуницию.

Между тем в августе в РФ начались заводские испытания беспилотника  вертолетного класса VRT300.



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