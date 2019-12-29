Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве

«Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди – я не знаю. Надо восстанавливать это все», – сказала Толмацкая в сторис на своей странице в Instagram. По ее словам, охранники кладбища считают, что пожар мог возникнуть из-за зажженной свечи. Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил первый альбом «Кто? ты», который стал […]
«Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди – я не знаю. Надо восстанавливать это все», – сказала Толмацкая в сторис на своей странице в Instagram.
По ее словам, охранники кладбища считают, что пожар мог возникнуть из-за зажженной свечи.
Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил первый альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известными песнями Децла стали «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».
Исполнитель скончался в ночь на 3 февраля 2019 года после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Экспертиза не выявила в крови 35-летнего артиста каких-либо наркотических веществ. Причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили 6 февраля в Москве.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде. Напомним, на счету у Федора Емельяненко 45 боев, причем 38 из них завершились в его пользу. Представители спортсмена сообщили, что он проведет еще два поединка, прежде чем завершит карьеру. Следующий бой состоится летом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Болезнь Альцгеймера стала расплатой за развитие мозга древних людей / 16 декабря
- В Ульяновской области по неизвестной причине скончалась 10-месячная девочка / 25 ноября
- На МКС доставят оранжерею / 12 декабря
- В Сети опубликовали дебютные изображения обновленного Genesis G70 / 22 декабря
- Суд в Крыму постановил депортировать из России журналиста Гайворонского / 21 декабря
- Наука: Молодая кровь не помогает при синдроме Альцгеймера / 2 декабря
- Британский телеведущий Джеймс Мэй оценил туалеты на заводах Toyota и Lada / 27 декабря
- Путин рассказал о победе России и Китая / 19 декабря