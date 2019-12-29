«Ну что, мать твоя – кукушка»: Хаматова оставила в корзинке новорожденную дочь

В «Современнике» простились с актрисой и режиссером Галиной
Волчек. Среди прочих несколько слов о худруке театра сказала Чулпан Хаматова.
«Ее последняя премьера – «Двое на качелях» – она повторяла:
с любимыми не расставайтесь. И нет ничего важнее любви… 24 декабря я
вернулась из Канады, хотела приехать к ней в больницу, и Катя, жена Дениса,
сказала мне: «Да, конечно». Но не получилось», – поведала артистка.
После Чулпан вспомнила, как много лет назад, репетируя
постановку «Мамапапасынсобака», оставила новорожденную дочь в кабинете
Галины Волчек. Денег на няню у Хаматовой тогда не было.
«А в зале все курили, и пятимесячная моя дочь спала в
корзинке в кабинете Галины Борисовны. В корзинке была установлена радионяня. И
вот однажды в зале мы слышим, как в кабинет входит Галина Борисовна и говорит:
«Ну что, мать твоя – кукушка, бросила тебя?» Аринка ей что-то по-своему звуками
отвечает, а Галина Борисовна: «Ну ты не обижайся на нее. Прости». В разные
периоды жизни я училась у нее… прощать. «Любить и прощать», – цитирует Чулпан
Хаматову «Московский Комсомолец».
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Напомним, художественный руководитель театра
«Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной
версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких. До кончины
Галина Волчек
несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких.
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