«Ну что, мать твоя – кукушка»: Хаматова оставила в корзинке новорожденную дочь

В «Современнике» простились с актрисой и режиссером Галиной

Волчек. Среди прочих несколько слов о худруке театра сказала Чулпан Хаматова.

«Ее последняя премьера – «Двое на качелях» – она повторяла:

с любимыми не расставайтесь. И нет ничего важнее любви… 24 декабря я

вернулась из Канады, хотела приехать к ней в больницу, и Катя, жена Дениса,

сказала мне: «Да, конечно». Но не получилось», – поведала артистка.

После Чулпан вспомнила, как много лет назад, репетируя

постановку «Мамапапасынсобака», оставила новорожденную дочь в кабинете

Галины Волчек. Денег на няню у Хаматовой тогда не было.

«А в зале все курили, и пятимесячная моя дочь спала в

корзинке в кабинете Галины Борисовны. В корзинке была установлена радионяня. И

вот однажды в зале мы слышим, как в кабинет входит Галина Борисовна и говорит:

«Ну что, мать твоя – кукушка, бросила тебя?» Аринка ей что-то по-своему звуками

отвечает, а Галина Борисовна: «Ну ты не обижайся на нее. Прости». В разные

периоды жизни я училась у нее… прощать. «Любить и прощать», – цитирует Чулпан

Хаматову «Московский Комсомолец».

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Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 29 Июл 2019 в 3:53 PDT

Напомним, художественный руководитель театра

«Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной

версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких. До кончины

Галина Волчек

несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких.

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