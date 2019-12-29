Жителя Омска, сообщившего, что росгвардейцы подбросили ему наркотики, нашли с отрезанной головой

В середине декабря Дмитрий Федоров записал видеообращение, в котором рассказал, что при досмотре сотрудники Росгвардии подбросили ему несколько пакетиков с запрещенными веществами и просил о помощи.
Прийти на выручку решил местный депутат Дмитрий Петренко, вчера он договорился о встрече с парнем, который мог пострадать от полицейского произвола, но в назначенное время тот не пришел — погиб при загадочных обстоятельствах.
По версии следствия, он бросился под поезд, однако при осмотре тела у парня нашли идеально ровный разрез на шее и травму ноги. При этом на месте происшествия практически не было крови.
«Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и мертвого человека. Вы только посмотрите на снег, похоже ли это на обезглавливание живого человека?», — рассуждает Петренко.
Вопросы возникают и к протоколу обыска квартиры, который проводился пока подозреваемый находился в отделе полиции.
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