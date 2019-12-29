После закрытия инфекционного отделения в Зауралье больных детей отказались госпитализировать

29.12.2019, 12:41, Новости дня

В поселке Лебяжье Курганской области после закрытия инфекционного отделения в районной больнице родители жалуются, что детей с серьезными симптомами не стали госпитализировать.

О ситуации жительница поселка рассказала в соцсети.

«Сегодня обратились в ЦРБ, причина: температура, рвота, головокружение и еще пару симптомов у детей, у дочери еще стоматит. В детское отделение мы не попадаем так как вирус или инфекция. А инфекционного отделения у нас теперь нет», — написала Вера Сепанюк. Она отметила, что детей не оставили в стационаре, а отправили домой. Также жительница Лебяжья вспомнила, что на встрече с главой района Леонидом Барчем и директором департамента здравоохранения Ларисой Кокориной в августе 2019 года заверили, что в больнице выделят бокс для больных инфекционными заболеваниями детей, однако этого не произошло.

«Я сейчас приехала с ребенком четырехмесячным из Кургана, [ездила] чтоб на минутку зайти к офтальмологу, у нас ведь врачей вообще нет», — поддержала жительницу поселка Аля Демидова. В комментариях представитель департамента здравоохранения Курганской области сообщил, что в связи с изложенным фактом началась проверка. «URA.RU» направило письменный запрос, чтобы выяснить, подтвердились ли факты и какие меры будут приняты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде. Напомним, на счету у Федора Емельяненко 45 боев, причем 38 из них завершились в его пользу. Представители спортсмена сообщили, что он проведет еще два поединка, прежде чем завершит карьеру. Следующий бой состоится летом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика