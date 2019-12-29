Как Ангел Смерти забирает души людей

Этого Ангела как правило видят лишь умирающие люди, причем иногда еще за несколько дней до своей смерти. Но в редких случаях его могут увидеть и посторонние. Чаще всего это родственники родных, но могут быть и врачи или медсестры, если человек умирает в больнице.

Несмотря на мрачное и пугающее имя, Ангел Смерти обычно приносит с собой лишь облегчение и умиротворение, он не хочет никого намеренно пугать, он ведь всего лишь Проводник.

Иногда Ангела Смерти называют самой Смертью, тем более, что и внешние описания у него часто похожие — темная одежда, лицо в виде черепа, но чаще все-таки считается, что за умирающими приходит именно Проводник, а не она самолично.

Умирающий в хосписе

Однажды с Ангелом Смерти столкнулась женщина по имени Джоан Рейслинг, которая работала тогда в хосписе — приюте для безнадежно больных и умирающих людей. Среди всех пациентов хосписа, у Джоан сложилась особая связь с одним мужчиной, с которым она проводила больше всего времени:

"Мне проводили много времени в беседах о духовных вещах в те часы, когда боль отпускала его и ему становилось немного легче. Он пробыл у нас 4 месяца. В то самое утро я как обычно вошла в его комнату, чтобы поднять жалюзи, он всегда об этом просил и хотел видеть солнечный свет.

Но когда я уже подошла к окну, я вдруг заметила хрупкую женскую фигуру, которая сидела на кровати пациента. А потом услышала ее голос: "Пожалуйста, оставьте жалюзи закрытыми". Голос оказался неожиданно низким для такой худой женщины, а потом я заметила ее лицо.

При бледном свете комнатной лампы это лицо с одной стороны казалось почти нормальным, за исключением сильно впалой глазницы и выпирающей скулы, но другая его сторона была такой истощенной, буквально кость обтянутая кожей.

Я застыла на месте от охватившего меня страха, а эта "женщина" положила свою руку на грудь пациента в район сердца и он открыл глаза. Увидев меня, он улыбнулся и сказал "Доброе утро, Джоан", но потом он заметил "женщину" и его улыбка стала еще шире.

"Женщина" наклонилась и поцеловала его, а потом убрала свою руку с его груди. Пациент снова посмотрел на меня и уже с большим трудом произнес слова "Разве она не прекрасна… как кто-то может бояться смерти?". На моих глазах после этого навернулись слезы и я очень хотела подбежать к нему, но я не могла ничего сделать, меня словно парализовало. Я могла лишь стоять и смотреть.

Все это было так странно, я своими глазами видела, как его жизнь утекает в "женщину" через кончики ее пальцев. И тут погас и запищал сердечный монитор. Я снова могла двигаться и побежала в коридор за помощью, а когда мы через несколько секунд вернулись, в комнате уже не было "женщины". Мой пациент лежал мертвым."

Смерть не крадет вашу жизнь

Похожая история была рассказана очевидцем Дональдом Броусардом из Пенсаколы, штат Флорида. Его 30-летняя жена несколько лет сражалась с раком, но эту битву проиграла.

В тот вечер он сидел дома возле ее постели в темной комнате и держал в руках ее худенькую, истощенную и почти невесомую ладонь. К тому моменту его жена уже была в таком состоянии, что уже никого не узнавала и разум почти покинул ее. Дональд понимал, что счет идет уже на дни, если не на часы.

"За прошедшую неделю она уже не узнавала меня и не реагировала на окружающих людей из-за сильнейших лекарств, что ей давали. И вдруг что-то случилось, ее взгляд стал осмысленным и она с интересом смотрела на что-то в изножье своей кровати. И я, продолжая держать в руках ее руку, тоже заметил это!

Сначала это было просто огромным темным сгустком, который быстро приобрел форму человеческой фигуры. В этот момент в комнате стало куда холоднее и даже стало труднее дышать, словно из комнаты вытянуло почти весь кислород. Моя жену повернулась ко мне и произнесла напряженным шепотом "Он пришел за мной, Донни. Я хочу пойти… Пора тебе отпустить меня".

Я не хотел отпускать ее руку и я заплакал, а она умоляюще смотрела на меня. Тогда я наконец решился и поцеловал ее, а потом отошел от кровати. Тогда эта темная фигура встала на другую сторону кровати и жена коснулась ее рукой.

Когда моя жена умирала, эта фигура засветилась синеватым туманным ореолом и чем слабее она становилась, тем ярче было свечение. Жена уже кажется не ощущала боли, ее руки обмякли, глаза были широко раскрыты и смотрели прямо на эту темную фигуру. А потом фигура словно распылилась на миллионы крошечных точечек и они слились с темнотой в углах комнаты.

Моя жена лежала на кровати уже мертвая и она выглядела счастливой, она улыбалась. Теперь я знал, что Смерти не надо бояться, что это не безжалостная садистка-убийца. Люди не понимают роль Смерти в жизни человека, она не ворует у вас жизнь, она избавляет вас от тяжести вашего изношенного плотского тела, вашей одноразовой оболочки".

Оборванное сердцебиение

Житель Нью-Йорка Карл ДеПенсио живет на 8 этаже дома, который стоит так близко к другому дому, что до окна его соседа напротив расстояние всего 2,5 метра. Однажды летним вечером Карл сидел в своей комнате и читал книгу, когда внезапно ощутил, что все звуки вокруг него замерли и стало необычайно тихо.

Пропали даже звуки пения птиц и вечерний стрекот сверчков, а движение машин на дороге рядом стало совсем беззвучным. А потом в этой оглушающей тишине Карл услышал низкий звук, похожий на отдаленное биение сердца, после чего сильный порыв ветра дунул в его окно и уронил стоящую на нем лампу:

"Я услышал звук, похожий на хлопанье больших крыльев, а когда выглянул в окно, в нос мне ударил сильный запах мокрой земли и умирающих гниющих растений. А на подоконнике окна соседа напротив я с удивлением заметил большую темную тень, которая заглядывала внутрь его комнаты.

Окно открылось и эта тень заплыла в его комнату и звук биения сердца стал таким громким, что стучал словно в моей голове и от него моя голова заболела. Потом я заметил в комнате соседа вспышку синего света и тут же звук сердцебиения прекратился.

Я вдруг ощутил себя очень странно и подавленно, словно весь кислород исчез из воздуха, после чего бессильно упал на диван. Тут же в окно со свистом ворвался свежий ветер, но тут же снова исчез и после этого все звуки вернулись на свое место.

Когда я наконец поднялся и снова выглянул в окно, я увидел, что в комнате соседа ходят люди и включен свет. Я закричал им, все ли у них в порядке и они ответили, что умер их отец. Потом я побежал в их квартиру, чтобы помочь им с разными делами.

Позже я часто спрашивал себя, что это было такое и почему я видел это, ведь я даже не являюсь родственником этого человека. Почему я был к этому причастен?"

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