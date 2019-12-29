Мдаа…Ну как тут не стать антисемитом?

Израильский публицист: Путин решил использовать евреев в борьбе с Польшей

27 декабря 2019

Руководитель Польши Матеуш Моравецкий зажигает первую свечу Хануки в сейме Польши (декабрь 2017 года). Фото: Katarzyna Gwizdoń-Ciachorowska

Израильско-российский публицист Исраэль Шамир, известный своими скандальными взглядами и резкой антисионистской политической позицией, дал не совсем обычную трактовку странного «наезда» президента РФ на польского министра первой половины 20 века.

«Понимаю я интригу Путина («антисемиты и свиньи») относительно Польши. Поляки достали своими претензиями и своими приглашениями американской армии на отдых близ русской границы, и разговорами про Катынь и Бур-Комаровского. Вот он и воспользовался моментом, когда Польша оказалась под еврейским ударом — и зашёл с еврейской карты», — пишет Шамир в газете «Завтра» 27 декабря и продолжает:

«Израиль со своей стороны тоже нажимает на Польшу, чтобы та покаялась в частичной ответственности за холокост и заплатила.

Таким образом появился попутный ветер для воспоминаний Путина о польском антисемитизме. Да, конечно, тут нет ничего личного, давно РФ сердится на Польшу за её восточные амбиции, и трудно было удержаться, когда так карта складывается».

Как информровал «Курсор», несколько дней назад кремлевские политики начали пляску на крови уничтоженных в Польше евреев, хотя лидеры СССР помогали нацистам осуществлять Холокост в оккупированной советскими и гитлеровскими войсками стране во время существования пакта Гитлера-Сталина в 1939-1941 годах.

Напомним, что уничтожение 3 миллионов евреев Польши началось в период советско-гитлеровского сотрудничества в 1939 — 1941 годах.

В период этого сотрудничества (в 1940 году) евреи Польши были загнаны в гетто, а также началось (при молчаливом согласии СССР) строительство фабрики смерти Аушвиц.

В те дни, когда было завершено строительство стены варшавского гетто (ноябрь 1940 года), где уже были расстреляны или умерли от голода и болезней тысячи евреев, сталинский и фашистский пособник Вячеслав Молотов встречался в Берлине с палачами еврейского народа — Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером.

В ходе беседы с гитлеровскими союзниками Молотов, «зиговавший» почетному караулу войск СС, заявил, что «фашизм — это дело вкуса».

Советская пропаганда в 1939-1941 годах замалчивала преступления гитлеровского режима против евреев и тем самым косвенно способствовала гибели большого количества евреев СССР в начальный этап вторжения гитлеровских войск в СССР.

Зловещую роль для многих евреев СССР, знавших, от своих родственников, которые жили в зоне немецкой оккупации Польши, о предстоящем наступлении гитлеровской армии, сыграло заведомо лживое «Сообщение ТАСС» от 14 июня 1941 года.

В нем утверждалось, что «слухи» о скором вторжении вермахта в СССР являются провокационными и распространяются «западной пропагандой».

Это «опровержение» побудило многих жителей приграничной полосы отказаться от своего решения о заблаговременной эвакуации их опасных районов.

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