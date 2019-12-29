Куда податься бедному еврею? или Русская мафия должна отстоять Брайтон-Бич

Выступая в Майами в июле 2016 года, Дональд Трамп призвал Россию отыскать 30 тысяч пропавших имейлов Хиллари Клинтон и был обвинен в попытке привлечь Кремль к вмешательству в наши выборы. Трамп говорил, что он просто сострил, но куда там. В разгар Рашагейта его не импичнули за сарказм лишь потому, что лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси сочла это в тот момент преждевременным.

Posted By: Владимир КОЗЛОВСКИЙ on: December 28, 2019

Следуя примеру Трампа, я тоже хочу попросить помощи у русских. Нет, не у Путина, а у русской мафии, которая, согласно эмигрантскому мифу, защитила наших первопроходцев на Брайтон-Бич от засилья темнокожей шпаны. По этому преданию, до появления наших Брайтон изнемогал под ярмом окрестных афроамериканцев, от которых его спасла лишь доблестная русская мафия.

Брайтон-Бич

Этот миф имеет такое же отношение к реальности, как байка о том, что наши эмигранты наживали златые горы на бензине, разбавляя его водой. На самом деле Брайтон в начале 70-х был умирающим еврейским районом, который благотворительные еврейские организации начали заселять хлынувшими тогда из-за океана советскими соплеменниками, благо, на Брайтоне были дешевые квартиры. Так район был избавлен от участи, которая постигла многие угасающие еврейские районы США (в отличие от многих ирландских и итальянских). Русская мафия тут была практически ни при чем.

Местные СМИ поначалу ее не замечали, а если когда замечали, то нередко были склонны спускать эту тему на тормозах под влиянием еврейских организаций, которым шум по поводу преступности среди советских эмигрантов мешал бы бороться за свободу их выезда (и въезда в Америку). Отдел по борьбе с русской мафией (которую потом переименовали в евразийскую), или С-24, создали в системе нью-йоркского ФБР лишь в 1994 году, когда основная полоса «русских» убийств в городе уже схлынула.

Я говорил на днях с его бывшим начальником Рэймондом Керром и спросил, были ли случаи, когда русские бандиты убили бы итальянских. Наоборот случалось: я напомнил Керру о том, как киллер итальянской мафии Джозеф Теста застрелил 13 июня 1986 года напротив ресторана «Одесса» самого результативного русского мокрушника той эпохи, бывшего киевлянина Вадика Резника (Владимира Резникова), который наехал на бензинового короля всех времен и народов Марата Балагулу и был наказан местными партнерами последнего.

Керр сказал, что обратных убийств не припоминает, и заметил, что русская мафия не могла тягаться с итальянской, которая, в отличие от новоприбывших, знала язык, законы, обстановку, политиков и полисменов. Русские часто смотрели на итальянцев свысока и называли их мне колхозниками, но неизменно были на вторых ролях. Тот же Балагула был какое-то время самым влиятельным лицом на Брайтоне, но платил за крышу всем пяти кланам нью-йоркской мафии, которая за это избавила его от дерзкого Резника.

Правда, один авторитет 90-х поведал мне месяц назад о давнем эпизоде, когда русские якобы утерли нос своим итальянским коллегам. Итальяхи не поладили с одним из основоположников легендарного «Распутина» (ныне «Романофф»). Была назначена стрелка, на которую дюжие туземцы явились с оружием американского пролетариата, то есть с бейсбольными битами. Их встретили русские в касках и бронежилетах и с автоматами в руках. Боя, понятное дело, не произошло; как сказал мой собеседник, так завязалась смычка между русскими и кланом Дженовезе.

Я, впрочем, не уверен в достоверности этой истории. За что купил, за то продал. О других победах русского оружия над итальяхами мне не рассказывали, что неудивительно: уж очень неравны были силы.

Но я, как всегда, отвлекся. Возвращаясь к апокрифической версии о том, как русская мафия якобы отстояла Брайтон от чернокожих хулиганов, замечу, что этот русский район Южного Бруклина, который на самом деле был еврейским, а сейчас быстро превращается в узбекский, действительно нуждается в заступничестве. Разыскивая материалы о полном оправдании нашего парламентария Алека Брука-Красного, я набрал в «Гугле» «Брайтон-Бич» и наткнулся на серию сообщений о том, как «маленькую Одессу», которую скоро переименуют в «маленький Ташкент», терроризируют местные подростки.

Например, в воскресенье, 20 октября, в районе 17 часов около десяти подростков похитили куртки общей стоимостью 12 тысяч долларов из магазина одежды, расположенного у Кони-Айленд-авеню и Оушен-Вью-авеню. Юнцы сорвали куртки с вешалок и выбежали наружу, сбив по дороге на пол двух работников магазина. По словам полиции, воры убежали на восток по Брайтон – Десятой улице.

27 ноября на сайте bklyner.com появился репортаж под заголовком «Учащиеся средней школы им. Линкольна терроризируют бизнесы и жителей квартала на Брайтон-Бич».

«Для жителей и лавочников одного квартала на Нептюн-авеню между Оушен-Парквеем и Брайтон – Третьей улицей соседство со средней школой им. Линкольна оборачивается сплошным несчастьем, – начинает репортер Коючи Шираянаги. – Соседи жалуются, что массивные скопления группы школьников, часто накурившихся марихуаны, каждый учебный день создают в окрестностях хаос и пугают обывателей. Большие группы подростков – часто по 60 и более юнцов – блокируют входы, танцуют на столиках в Dunkin’ Donuts, играют в кости и донимают обывателей и хозяев заведений настолько, что, по словам хозяев, коммерция страдает, а жильцы сетуют, что им стало боязно покидать свои квартиры».

Хулиганы буянят с такой регулярностью, что лавочники привыкли ожидать безобразий между 6:30 и 9:30 утра, 13 и 13:30, 2:45 и 3:45, 18 и 18:30 часами, пишет Шираянаги.

«Когда я открываюсь в 9 утра, – сказал менеджер аптеки S&K Pharmacy, находящейся в доме № 371 по Нептюн, – в дверях всегда толкутся по меньшей мере четверо или пятеро из них, иногда гораздо больше. Они перегораживают двери, и, пока они здесь, никто не хочет сюда идти, поэтому у нас пусто».

Владелец аптеки Симон Филд жалуется, что недавно группа из 50–60 школяров начала прыгать на машины, стоящие у дверей аптеки, и их помяла. «Я здесь 20 лет, – сказал он, – школа была здесь всегда, но такого никогда не было». Окрестные жители подтверждают, что в последнее время хулиганства рядом со школой стало ощутимо больше.

«Когда сюда приезжают четверо или пятеро полицейских, – говорит Филд, – они сделать ничего не в состоянии, потому что школьников много». По его словам, престарелые клиенты часто боятся ходить в аптеку и просят доставлять им покупки на дом.

Ограбление на Брайтон-Бич

На школяров жалуется и Джордж, живущий в кооперативном доме № 384 по Нептюн напротив аптеки. По его словам, они толпятся в подъезде, отказываются уйти и поливают жильцов матом, живописные образчики которого приводит репортер. В них фигурирует «твоя мать» и повелительное наклонение глагола «сосать».

«Мы не можем выйти из своего дома без того, чтобы предварительно свериться с охранной видеокамерой и убедиться, что школьников внизу нет», – поведал Джордж.

Его скорбная повесть была проиллюстрирована сценой, которая разыгралась в Dunkin’ Donuts 26 ноября во время его разговора с Шираянаги. В закусочную влетела группа школьников, которая принесла еду с собой и принялась уплетать ее, не беря ничего в самом заведении и не реагируя на протесты обслуги. Шпана разошлась лишь после прибытия полицейской машины с мигалками и сиреной.

Андрей, которого репортер характеризует как открытого гея из РФ и который проживает в том же доме № 384, сказал, что покинул отечество из-за гонений на однополых, и сообщил, что утром 14 ноября школяры угрожали его убить и вышибли входную дверь здания, замена которой обошлась, по его словам, в 4 тысячи долларов.

Хуже того: Андрей говорит, что за пару недель до этого один из школьничков ударил его мать ногой в зад, и с тех пор женщина боится выходить на улицу.

Этот и другие репортажи о бесчинствах подрастающего поколения на Брайтоне и в его окрестностях украшены групповыми портретами хулиганов, сделанными видеокамерами, которые, слава богу, теперь везде.

Я мог бы продолжать эту тему еще долго, но картина ясна. Многолетняя пропаганда ненависти к полиции и борьба за прекращение «массовых посадок», то есть за то, чтобы меньше сажать, приносит плоды, одним из которых является убийство в парке 18-летней студентки Барнарда, зарезанной на днях чернокожими юнцами.

Вот я и говорю, не пора ли сесть за письмо, которое будет начинаться словами: «Дорогая мафия»?

Но для этого нужно поверить в миф о ее былом заступничестве.

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