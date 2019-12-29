На берег Японии выбросило «лодку-призрак» с пятью человеческими скелетами

Лодка имела на борту надписи на северокорейских иероглифах, поэтому предположительно судно прибыло из Северной Кореи. В СМИ не сообщается, принадлежали ли две отделенные головы найденным на лодке пяти скелетам или эти головы остались от других двух человек.

По одной из версий в лодке находятся останки рыбаков, которые долгое время находились в море. Возможно эти люди попали в шторм, потеряли управление, а потом медленно умирали в океане от голода и жажды. Пока следствию лишь предстоит выяснить как и от чего погибли эти рыбаки.

Как сообщают журналисты, подобные лодки из Северной Кореи нередко прибивает к японским берегам, в том числе в них иногда находят останки тел северокорейцев. Такие лодки тут называют "кораблями-призраками". Однако такое большое количество тел за раз является аномалией.

Кто-то говорит, что это просто заблудившиеся рыбаки, другие уверены, что на этих лодках северокорейцы пытались шпионить за кораблями других стран. Сама Северная Корея еще ни разу не прокомментировала подобные происшествия.

Вероятнее всего из-за сильной бедности и истощенности ресурсов у берегов Северной Кореи северокорейским рыбакам приходится все чаще заплывать далеко в океан, ближе к японским водам. При этом из-за отсутствия карт и примитивных средств навигации не удивительно, что они могут заблудиться.

С другой стороны кажется очень странным, что рыбаки столько времени болтались в по сути не таком уж и большом кусочке океана между Северной Кореей и Японией, не натолкнувшись на другие корабли и успев умереть с голоду и превратиться в скелеты.

Впервые лодку с частями человеческих тел заметили на Садо в пятницу во второй половине дня и тут же вызвали полицию, опасаясь, что произошло убийство. Правда полиции пришлось еще сутки ждать, когда ветер стихнет и волны станут ниже.

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