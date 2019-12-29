Календарь: 29 декабря — День спецназа «Витязь»

В этот день в 1977 году было принято решение о формировании первого в системе МВД подразделения спецназа.

Военнослужащих в это подразделение отбирали из числа лучших спортсменов дивизии на добровольной основе. Кандидаты должны были иметь отличную физическую подготовку и обладать психологической устойчивостью. В 1989 году на базе роты был создан батальон, который в 1991 году стал отрядом специального назначения «Витязь».

В 1980 году отряду было поручено обеспечение безопасности участников московской Олимпиады. В 1981 году «витязи» участвовали в освобождении детей, захваченных террористами в одном из сел близ Ижевска. В 1986 году они ликвидировали группу преступников, которые пытались захватить самолет в Уфе. В 1990 году «Витязь» совместно с группой «Альфа» провел спецоперацию по освобождению захваченных бандитами заложников в Сухумском следственном изоляторе.

Отряд принимал участие в разрешении всех межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР, а также в разоружении незаконных вооруженных формирований на территории Чечни в 1994-1996 годах. Еще в 1980-х годах символом бойцов этого подразделения стал краповый берет. С 1999 года отряд выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ.

В 2002 году отряд участвовал в специальной операции по освобождению заложников, захваченных террористами на мюзикле «Норд-Ост» в Москве. В 2008 году на базе отряда «Витязь», путём слияния с отрядом специального назначения «Русь», был сформирован 604 Центр специального назначения внутренних войск МВД России. Символом бойцов Центра остался краповый берет.

События дня:

1768 г. — Екатерина II ввела бумажные денежные знаки.

1911 г. — в Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А».

Именинники:

Александр, Аркадий, Владимир, Марина, Семен, Софья.

Родились:

Елизавета (1709–1762 гг.) — российская императрица.

Всеволод Абдулов (194 –2002 гг.) — советский и российский актер театра и кино.

Джуд Лоу (1972 г.) – британский актер театра и кино.

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