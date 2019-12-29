Сборная России по хоккею разгромила канадцев на молодежном ЧМ, а они отомстили по-другому

Россияне забили всухую 6 шайб в ворота канадской сборной.

Хоккеисты сборной России накануне разгромили канадцев в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в Чехии.

Спортсмены забросили шесть безответных шайб. Это самый крупный счет в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады, сообщает РИА Новости.

В составе российской команды шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко. «Сухой» матч провел голкипер Амир Мифтахов.

К слову сказать, никогда ранее сборная России не обыгрывала команду Канады на молодежных чемпионатах мира с таким крупным счетом. Самую крупную победу молодежная сборная СССР одержала над канадцами еще в 1989 году. Тогда игра закончилась со счетом 7:2.

Канадцы решили по-своему отомстить за свой проигрыш. Так, капитан сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон не стал снимать шлем во время исполнения гимна России после матча команд. Это вызвало недовольство игроков сборной России. Капитан сборной России Григорий Денисенко сделал замечание Хэйтону и судье матча, а после исполнения гимна, во время рукопожатия с командой соперников, ни один из игроков российской сборной не подал руки капитану канадской команды.

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