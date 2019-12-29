Минимальная зарплата в России с нового года «подскочит» на 850 рублей

29.12.2019, 12:34, Новости дня

МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей.

С 1 января 2020 года МРОТ в России вырастет на 850 рублей, составив 12130 рублей. Соответствующий закон утвердил президент России Владимир Путин. Документ с подписью президента страны уже опубликован на интернет-портале правовой информации.

В настоящее время размер минимальной оплаты труда в России составляет 11 280 рублей в месяц, напоминает «Царьград». Повышение МРОТ скажется на росте размеров социальных выплат и компенсаций, в частности, на оплате больничного, на размер пособий по беременности и уходу за ребенком. Минимальный размер оплаты труда станет выше установленного и в ряде регионов, поскольку на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях



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