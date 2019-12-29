Минимальная зарплата в России с нового года «подскочит» на 850 рублей

МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей.
С 1 января 2020 года МРОТ в России вырастет на 850 рублей, составив 12130 рублей. Соответствующий закон утвердил президент России Владимир Путин. Документ с подписью президента страны уже опубликован на интернет-портале правовой информации.
В настоящее время размер минимальной оплаты труда в России составляет 11 280 рублей в месяц, напоминает «Царьград». Повышение МРОТ скажется на росте размеров социальных выплат и компенсаций, в частности, на оплате больничного, на размер пособий по беременности и уходу за ребенком. Минимальный размер оплаты труда станет выше установленного и в ряде регионов, поскольку на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде. Напомним, на счету у Федора Емельяненко 45 боев, причем 38 из них завершились в его пользу. Представители спортсмена сообщили, что он проведет еще два поединка, прежде чем завершит карьеру. Следующий бой состоится летом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно о расставании Пелагеи с мужем / 25 декабря
- «Начала собирать на операцию»: Брежнева призналась в страшном недуге / 13 декабря
- Москвичей предупредили о резком похолодании / 28 ноября
- Мнение: Письмо: «Придется вернуться в свое болотце» / 29 ноября
- В Карелии на мужчину обрушился дом / 5 декабря
- Мнение: Женщина-нерыба / 24 ноября
- Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем / 25 ноября
- Первый рэп на свободе / 25 декабря