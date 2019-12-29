Жириновский предложил «разгрузить» Путина

Лидер партии предлагает ввести новый пост вице-президента.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новый пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства».

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал политик в своем Telegram-канале.

Кроме того, Жириновский поддержал идею убрать из конституции принцип двух сроков подряд для главы государства.

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