Жириновский предложил «разгрузить» Путина

Лидер партии предлагает ввести новый пост вице-президента.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новый пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства».
«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал политик в своем Telegram-канале.
Кроме того, Жириновский поддержал идею убрать из конституции принцип двух сроков подряд для главы государства.
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