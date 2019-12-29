Эксперты EFSA рассказали о вреде семян льна для здоровья человека

29.12.2019, 12:30, Разное

Эксперты EFSA выяснили, что семена льна могут причинить вред здоровью человека. Они не рекомендуют увлекаться употреблением этого продукта, имеющего некоторые противопоказания.
В составе растения есть амигдалин, являющийся виновником сильного отравления. Также полиненасыщенные жирные кислоты негативно воздействуют на печень при превышении суточной нормы семян льна.

Эксперты не рекомендуют употреблять средство народной медицины с прогорклым вкусом, а также измельчать его надо перед приемом, чтобы не допустить окисления. Побочными эффектами могут стать головная боль, учащение дыхания, нарушение работы сердца, нервное возбуждение, так что суточная доза не должна быть больше 3-х чайных ложек.



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