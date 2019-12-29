Президента Израиля шокировал антисемитизм в США

Израильский президент Реувен Ривлин признался, что его шокировала и возмутила атака у синагоги в Нью-Йорке, и призвал совместными усилиями бороться с ростом антисемитизма.
«Я шокирован и возмущен ужасной атакой в Нью-Йорке. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших», – передает РИА «Новости» заявление президента Израиля.
Ривлин подчеркнул, что рост антисемитизма является не просто проблемой еврейского народа и государства Израиль.
«Мы должны действовать вместе, чтобы противостоять этому злу, который поднимает голову и является реальной угрозой по всему миру», – призвал он.
В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраель Кац также заявил, что шокирован антисемитской атакой в Нью-Йорке. «Это нападение на Хануку является еще одним напоминанием об убийственной природе антисемитизма и необходимости бороться с ним каждому», – сообщил он.
В 2019 году Ханука выпадает на 22-30 декабря.
Напомним, нападение с ножом произошло у синагоги в пригороде Нью-Йорка. Неизвестный ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал. Полиция задержала подозреваемого в нападении.
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