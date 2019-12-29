Пользователи Сети напомнили о необычном УАЗ СУЛА

Интернет-пользователи решили напомнить о самой интересной модификации «Буханки» — УАЗ СУЛА, созданной специалистами львовской НИИ «Укравтобуспром». Этот автомобиль впоследствии называли чуть ли не самым заманчивым проектом совершенствования модели.

Основой данного транспортного средства является УАЗ-3303, выпуск модификации был налажен на украинском заводе «Агрореммаш». Разработчики решили сделать ключевой акцент на автомобилях скорой помощи и реанимобилях. Впрочем, кроме медицинской техники, был доступен необычный пятиместный пикап с грузоподъёмностью чуть более полутонны.

Стоит выделить и 11-местный микроавтобус, а также седельный тягач. Главной изюминкой машин семейства СУЛА можно считать оригинальный дизайн кузов. По сравнению с «Буханкой» внешний вид транспорта стал объемным и современнее, подытожили эксперты.

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