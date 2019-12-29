29 декабря проходят первые местные выборы в шести объединенных общинах – ЦИК Украины

29 декабря проходят первые местные выборы в шести объединенных территориальных общинах (ОТГ) в четырех областях Украины, сообщила в Facebook пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«В воскресенье, 29 декабря 2019 года, в шести объединенных территориальных общинах (трех сельских, одной поселковой, двух городских ОТГ) в четырех областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковый, городских голов», – сказано в сообщении.

Местные выборы проходят в трех ОТГ в Днепропетровской области, в одной ОТГ во Львовской области, в одной ОТГ в Сумской, в одной ОТГ в Черновицкой области.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55,7 тыс. избирателей.

Голосование началось в 8.00 и продлится до 20.00 на 55 избирательных участках. В этих выборах принимают участие 22 политические партии.

Чим займатиметься ЦВК у першій половині 2020 рокуНа порядку денному, окрім виборів, адаптація Виборчого кодексу та… Posted by Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine on Reede, 27. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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