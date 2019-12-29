Появилось видео падения канатоходца во время выступления в Тольятти

29.12.2019, 12:30, Новости дня

Во время выступления в цирке в Тольятти канатоходец, выступавший без страховки, сорвался вниз.

Момент падения попал на видео, которое публикует ГТРК Самара.  Мужчину госпитализировали, по предварительной информации, циркачу повезло, и он отделался ушибами, сообщают «Новости Тольятти».

 

Ранее было опубликовано видео падения российской воздушной гимнастки на соревнованиях в Риге. 



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