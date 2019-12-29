Появилось видео падения канатоходца во время выступления в Тольятти

Во время выступления в цирке в Тольятти канатоходец, выступавший без страховки, сорвался вниз.
Момент падения попал на видео, которое публикует ГТРК Самара. Мужчину госпитализировали, по предварительной информации, циркачу повезло, и он отделался ушибами, сообщают «Новости Тольятти».
Ранее было опубликовано видео падения российской воздушной гимнастки на соревнованиях в Риге.
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Последнее: Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде. Напомним, на счету у Федора Емельяненко 45 боев, причем 38 из них завершились в его пользу. Представители спортсмена сообщили, что он проведет еще два поединка, прежде чем завершит карьеру. Следующий бой состоится летом […]
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