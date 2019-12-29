«Это мой дом!»: Рудковская закатила истерику на съемках

В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» продюсер показала, как готовится к празднованию Нового года. Для украшения дома она наняла целую команду специалистов.
Однако, как выяснилось, декораторы некачественно выполнили работу. Вернувшийсь в особняк, Яна Рудковская была шокирована: в доме находилось много людей, комнаты были заставлены коробками, а елка так и не была украшена.
Телеведущая обрушилась с критикой на работников. «А зачем надо было столько коробок? Вы зачем их приперли, я дом свой не узнала. Как это теперь все убрать? Зачем мне тут склад устраивать?», – разозлилась звезда.
Возмущенная Яна Рудковская потребовала немедленно привести все в порядок. «Это мой дом! Вы можете аккуратно все делать? Вы не в офисе, не в аэропорту и не в общественном туалете. Тут все – произведение искусства!», – цитирует продюсера Teleprogramma.pro.
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После этого телеведущая отправилась искать главного декоратора. Между женщинами состоялся напряженный разговор. Яна Рудковская заявила, что хочет уже сейчас увидеть результат. Работница пообещала исправить все в течение двух часов.
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