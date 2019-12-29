«Она была моей мамой»: Эрнст сделал неожиданное признание у гроба Волчек

В «Современнике» завершается церемония прощания с легендарным художественным руководителем Галиной Волчек. Одним из последних на гражданской панихиде слово взял Констнтин Эрнст.

«Для меня Галина Борисовна была второй мамой, – сделал неожиданное признание глава Первого канала. – При ее загруженности у неё находилось время на каждого. Волчек очень любила детей Макса и Аллы, она очень любила наших с Соней детей. Постоянно звонила и отправляла подарки, хотя была занята 24/7. Мы все приходили в «Современник» лечиться ее любовью».

Напомним, упомянутая Эрнстом Алла Пугачева на траурной церемонии не присутствовала и отправила вместо себя мужа – Максима Галкина. «Сегодня Кристина здесь и брат мой. Здесь должна быть Алла Борисовна. Но у нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь. Спасибо, что были бабушкой для наших детей. Страна держится за счет таких людей», – пояснил юморист.

Похоронят Галину Волчек на 5-м участке Новодевичьего кладбище возле Марка Захарова, которого тоже не стало в в 2019-м. Год театра в России забрал лучших…

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