Повзрослевшая дочь Алексея Макарова Варвара не желает общаться с отцом

29.12.2019, 12:21, Разное

Алексей Макаров долгое время не общался со своей дочерью Варварой, но недавно захотел исправить ситуацию. Теперь повзрослевшая девочка не желает видеть звездного отца.
Отношения актера с его 9-летней наследницей нельзя назвать хорошими. Не так давно бывшая гражданская супруга Макарова Виктория Богатырева пожаловалась, что отец избегает встреч с ребенком и с весны не платит алименты. По словам матери, раньше дочь Варвара сильно расстраивалась из-за безразличия родителя. Согласно предположению женщины, причиной подобной холодности мог стать новый роман сына Любови Полищук, а также не исключена его загруженность на работе. Артиста публично раскритиковал Егор Кончаловский, отметив, что у многих представителей шоу-бизнеса весьма подвижная психика, с которой следует быть осторожным. Поступок знаменитости режиссёр назвал «не пацанским».

После этого заявления и различных новостей в прессе Макаров резко дал о себе знать. «Алексей звонил недавно, хотел увидеться с Варей», — пояснила мать девочки, добавив, что она повзрослела и теперь не хочет общаться с родственником. Как считает Богатырева, отец должен все время находится с наследницей, а не изредка о ней вспоминать. По словам матери, артист все же переслал им некоторую сумму денег – чуть больше прожиточного минимума.



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