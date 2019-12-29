Мнение: Дело в кепке?

На 1 канале, в программе «Человек и закон» и вышел в эфир большой репортаж о выкрутасах жизни беглого банкира Германа Горбунцова.
После эфира, который я, увы, не видел, потому что у меня и телевизора-то нет, уже несколько человек позвонили,. И все спрашивает, а чего это ты кепке? В зимней Москве и в кепке…
А был бы в шапке-ушанке, никто бы и не позвонил?
Источник: Ирек Муртазин
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