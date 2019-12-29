Мнение: Дело в кепке?

На 1 канале, в программе «Человек и закон» и вышел в эфир большой репортаж о выкрутасах жизни беглого банкира Германа Горбунцова.

После эфира, который я, увы, не видел, потому что у меня и телевизора-то нет, уже несколько человек позвонили,. И все спрашивает, а чего это ты кепке? В зимней Москве и в кепке…

А был бы в шапке-ушанке, никто бы и не позвонил?

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде. Напомним, на счету у Федора Емельяненко 45 боев, причем 38 из них завершились в его пользу. Представители спортсмена сообщили, что он проведет еще два поединка, прежде чем завершит карьеру. Следующий бой состоится летом […]