Путин обязал платежных операторов сообщать о блокировке счетов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов – физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора, тот обязан в этот же день, в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, в каких случаях банк может заблокировать карту.

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