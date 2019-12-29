Эксперты опубликовали ТОП-5 лучших недорогих автомобилей для удовольствия

Эксперты решили составить ТОП-5 самых лучших машин для удовольствия. Для усложнения задачи они решили выбирать исключительно переднеприводные и полноприводные транспортные средства. Каждая модель была проверена на наличие возможных предложений на рынке РФ.

Пятое место занимает Mitsubishi 3000 GT II VR-4, выпущенный еще в 1990-х. Впрочем, несмотря на возраст автомобиля его дизайн по-прежнему смотрится интересно. В зависимости от состояния версия 1994 модельного года будет стоить в среднем 700 тысяч рублей, хотя можно найти вариант за 450 тысяч рублей. Следом располагается еще один японский автомобиль — Mazda MX-6. На вторичном рынке сейчас можно приобрести сразу 4 модификации ценой 95 – 110 тысяч рублей. Машина оснащена 2,0-литровым движком на 165 лошадиных сил, который функционирует в паре с АКПП или МКПП. Самой интересной вариацией эксперты называют полноприводный вариант. ТОП-3 открывает Mazda CR-X III de sol, базовая комплектация которого доступна почти за 160 тысяч рублей. К сожалению, было найдено лишь два таких экземпляра. В подкапотном пространстве располагается 1,6-литровый движок на 126 лошадиных сил, работающий вместе с 6-ступенчатой «механикой».

Вторая позиция была отдана Ford Focus ST второй генерации, выпущенной в 2006 году. Данный автомобиль имеет 2,5-литровый 225-сильный двигателей. К слову, в машинах следующего поколения двигатель стал более мощным – около 250 лошадиных сил. Лидером рейтинга стала культовая модель для европейского рынка — Volkswagen Golf, представленная еще в середине 70-х годов. Поскольку сейчас доступно сразу 7 поколений авто, их цена варьируется кардинально: от 150 тысяч рублей до 2 миллионов.

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