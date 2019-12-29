Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»: «Он оставляет много песка»

В студии «Вечернего Урганта» музыкант решил пошутить над своим коллегой. Сергей Шнуров высмеял Валерия Сюткина, заявив, что после него остается много песка.

В ходе беседы с лидером «Ленинграда» журналист высказал мнение, что он может стать «лучшим членом жюри» 8-го сезона популярного проекта. Вот только Шнуров рассказал о серьезной конкуренции среди наставников, вспомнив о Сюткине. Как сказал Ургант, музыкант является «человеком, которого любят все», однако все равно публика почему-то его не выбирает. Исполнитель шутливо заявил, что проблема его коллеги заключается в большом количестве движений, после которых он оставляет песок. При этом композитор назвал певца «замечательным человеком».

Шнуров добавил, что сейчас он носит прическу, как у его коллеги. Затем артист встал и проверил, нет ли на диване, где он сидел во время интервью с ведущим «Вечернего Урганта», песка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кабинет Министров Украины назначил исполняющей обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Елену Костенко. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1384-р от 27 декабря, опубликованном на сайте правительства. «Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, исполнение обязанностей председателя ГАСИ на первого заместителя председателя указанной инспекции Елену Костенко», – сказано в документе. Первым заместителем […]