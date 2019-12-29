Психиатр посоветовал россиянам встретить Новый год трезвыми

Начать новую жизнь лучше с трезвого Нового года, считает российский психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
«Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе и сможет отпраздновать Новый год весело, ярко и полезно для себя и своего здоровья!» – сказал «Интерфакс».
Эксперт считает, что «для хорошего настроения и праздничной атмосферы совсем не нужен алкоголь, главное, найти подходящую альтернативу – зимние уличные забавы, танцы или семейные настольные игры и многое другое».
«К тому же употребление спиртного, особенно рядом с детьми, создает у подрастающего поколения соответствующие ассоциации: что праздник без алкоголя совсем не праздник», – отметил Менделевич.
При этом психиатр посоветовал учитывать особенности своего организма, решая вопрос о том, стоит ли пить на праздник.
«К примеру, большие дозы алкоголя резко повышают кровяное давление, и при наличии проблем с сердцем застолье может спровоцировать инфаркт и другие опасные заболевания. Кроме того, нужно помнить о взаимодействии алкоголя и лекарственных препаратов. И если покупать алкоголь, то только в проверенных местах при наличии соответствующих документов», – добавил эксперт.
«Отдельный вопрос – безопасность. То, что в длительные зимние праздники увеличивается число вызовов скорой помощи, и часть из них связана с пьянством – ни для кого не секрет. Поэтому нужно соблюдать самые простые и известные буквально всем правила. В частности, выпившим ни в коем случае не стоит садиться за руль. Также нужно быть начеку, передвигаясь по улице: под ногами может оказаться лед, а при опьянении реакция замедляется», – сказал Менделевич.
Врач предупредил, что выходить на улицу в нетрезвом состоянии может быть опасно, так как есть много примеров, когда пьяные засыпали и замерзали.
«Если встретили кого-то в подобном состоянии, то необходимо вызвать скорую и сотрудников правоохранительных органов. Далее, в зависимости от состояния опьянения, ими будет принято решение о том, куда его везти: в полицию или больницу», – посоветовал Менделевич.
Ранее был назван самый безопасный алкогольный напиток для Нового года.
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Последнее: Начать новую жизнь лучше с трезвого Нового года, считает российский психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. «Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе и сможет отпраздновать Новый год […]
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