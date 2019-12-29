В российском МИД создали департамент по информационной безопасности

В министерстве иностранных дел создан 42-й департамент, который будет заниматься международной информационной безопасностью. Указ о его создании подписал Владимир Путин.

Новое подразделение займется разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности. В частности, департамент займется борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и других преступных целях.

Департамент также будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере и «международно-политические аспекты использования интернета»

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Последнее: В министерстве иностранных дел создан 42-й департамент, который будет заниматься международной информационной безопасностью. Указ о его создании подписал Владимир Путин. Новое подразделение займется разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности. В частности, департамент займется борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и других преступных целях. Департамент также будет курировать деятельность международных […]