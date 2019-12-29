Мнение: Мир постправды: фальсификации ОЗХО и «Беллингкет»

Продолжает раскручиваться скандал вокруг фальсификации руководством ОЗХО доклада по фейковой "химической атаке" в Думе в интересах США и Британии для оправдания авиаударов по Сирии. Масла в огонь подлили с Викиликс, опубликовав новые документы указывающие на фальсификации отчетов "независимой международной организации".

Среди опубликованных документов, прямое указание уничтожить отчет, который опровергал утверждения США и Британии о "химической атаке Асада".

Мир постправды: фальсификации ОЗХО и "Беллингкет"

Если вы еще не слышали, международная организация по наблюдению за химическим оружием, учрежденная ООН, — Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), базирующаяся в Гааге, Нидерланды, — все еще протекает как решето .

В пятницу вечером онлайн-издатель WikiLeaks опубликовал последний комплект внутренних документов, касающихся Миссии ОЗХО по установлению фактов (FFM) и расследования предполагаемой «химической атаки» на Дума, Сирия, в апреле 2018 года. Как и в предыдущих выпусках, эти документы очень опасны и указывают как на вмешательство США, так и на институциональное сокрытие на уровне исполнительной власти.

Читатели заметят, что их решение о бомбардировке Сирии в 2018 году спустя всего несколько дней после предполагаемого инцидента было основано на непоколебимой вере лидеров правительств США, Великобритании и Франции и их корпоративной сети поддержки средств массовой информации — в их собственное самозваное официальное повествование, одно из которых сразу же приписало вину сирийскому правительству за предполагаемое использование «химического оружия».

Эта «быстрая реакция» привела к трехстороннему совместному воздушному удару США, Великобритании и Франции против Дамаска. Скептики в то время сомневались, как доказательства были обнаружена так быстро, прежде чем команде ОЗХО МУФ было разрешено расследовать то, что на самом деле произошло. Теперь мы знаем.

Сводка WikiLeaks этого последнего набора документов выглядит следующим образом: https://wikileaks.org/opcw-douma/

Сегодня WikiLeaks публикует больше внутренних документов ОЗХО, касающихся расследования предполагаемой химической атаки в Думе в апреле 2018 года.

Одним из документов является обмен электронной почтой от 27 и 28 февраля между членами миссии по установлению фактов, развернутой в Думе, и старшими должностными лицами ОЗХО. Он включает в себя электронное письмо от Себастьяна Брахи, главы кабинета в ОЗХО, где он дает указание удалить технический отчет Яна Хендерсона из безопасного реестра организации:

«Пожалуйста, достаньте этот документ из DRA [Архив реестра документов]… И, пожалуйста, удалите все следы, если таковые имеются, его доставки / хранения / чего-либо в DRA».

Основной вывод Хендерсона, который осмотрел участки в Думах и два цилиндра, которые были обнаружены на месте предполагаемого нападения, заключался в том, что их, скорее всего, поместили туда вручную, чем сбросили с самолета или вертолета со значительной высоты. Его выводы были опущены в официальном заключительном докладе ОЗХО об инциденте в Думе.

Еще один документ, выпущенный сегодня, — протокол заседания 6 июня 2018 года, на котором четыре сотрудника ОЗХО провели обсуждения с «тремя токсикологами/клиническими фармакологами, одним биоаналитиком и токсикологом-химиком» (все специалисты по химическому оружию, согласно протоколу).

Цель этой встречи была двоякой. Первая цель была:

«Запросить экспертные рекомендации относительно ценности эксгумации предполагаемых жертв предполагаемой химической атаки в Думе 7 апреля 2018 года». Согласно протоколу, эксперты ОЗХО сообщили, что проведение эксгумаций будет бесполезным. Вторым моментом было: «Получить экспертные заключения судебных токсикологов относительно наблюдаемых и зарегистрированных симптомов предполагаемых жертв».

Более конкретно,

«… Соответствовали ли симптомы, наблюдаемые у пострадавших, воздействию хлора или другого химически активного газа хлора».

Согласно опубликованным сегодня протоколам: «Что касается согласованности наблюдаемых и зарегистрированных симптомов предполагаемых жертв с возможным воздействием газообразного хлора или аналогичных веществ, эксперты в своих заявлениях пришли к заключению, что не было никакой связи между симптомами и воздействием хлора» ,

Члены группы ОЗХО написали, что ключевым выводом совещания было:

«Что наблюдаемые симптомы были несовместимы с воздействием хлора, и не было идентифицировано никакого другого очевидного химического вещества-кандидата, вызывающего симптомы».

Третий документ — это копия электронной почты ОЗХО с 20 по 28 августа 2018 года, в которой обсуждается встреча с токсикологами.

Четвертый документ — это обмен электронной почтой с конца июля 2018 года, где говорится, что восемь инспекторов ОЗХО, дислоцированных в Думе во время миссии по установлению фактов (кроме одного, фельдшер), должны быть исключены из обсуждений по проекту.

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Как и предыдущие утечки (все предыдущие утечки доступны на странице ОЗХО WikiLeaks ), это последнее откровение не менее ужасно и раскрывает внутреннее сокрытие доказательств, которые могли помешать официальным «унифицированным» обвинениям США, Великобритании и Франции «режима Асада» и последующему решению о запуске крылатых ракет по Сирии.

Утечка также показывает, как наземная команда ОЗХО по ОВЛХ позднее будет отстранена от подготовки окончательного публичного доклада — шаг, который идет вразрез со стандартными операционными процедурами.

За время работы в ЮНСКОМ я участвовал в более чем 30 инспекционных миссиях в Ираке. Вся команда участвовала в подготовке итогового отчета. Представление посторонних, пишущих отчет об инспекции, было немыслимо. Что-то в корне не так в ОЗХО.

https://twitter.com/RealScottRitter — цинк

Основная реакция на эту последнюю утечку почти такая же, как и на предыдущие — полное молчание корпоративных и государственных СМИ на Западе. Вместо обычных журналистов, освещающих новые факты, мы видим, что обычные работники СМИ развертываются для того, чтобы направлять трафик в социальных сетях — от любых выводов, которые могут подорвать официальное западное повествование, а также для нападок на любые несогласные мнения со стороны СМИ и научного сообщества, и самое главное: попытаться дискредитировать информаторов ОЗХО, а также источник этой последней партии документов, WikiLeaks.

В этой согласованной кампании по дискредитации разоблачителей ОЗХО участвует Беллингкэт, финансируемая правительством США, Великобритании и Нидерландов . Неудивительно, что группу постоянно осыпают наградами и размещают PR-функции в ведущих изданиях. Только в прошлом месяце документальный фильм о «Беллингкэт» под названием « Правда в мире после истины» получил международную премию Эмми в Нью-Йорке. Конечно, ирония названия фильма становится понятнее, как только вы начнете просматривать длинный каталог инцидентов, где Беллингкэт фактически сфабриковал свои «доказательства» — будь то повторное использование изображений баллонов с хлором для создания историй о предполагаемых « химических атаках в Сирии или в оказании помощи государствам-членам НАТО (спонсорам Bellingcat) в достижении их геополитических целей — даже если это влечет за собой клевету на настоящего журналиста в процессе , как это было в случае с самоотверженной попыткой Беллингката дискредитировать журналиста-расследователя по международной торговле оружием Диляну Гайтанджиеву» ,

Смотри материал Гайтанджиевой "Как Беллингкет фабрикует улики" http://armswatch.com/exposed-bellingcat-fabricate-evidence-deliberately-hide-documents-in-new-russian-spy-plot/ (если кто-то сможет сделать качественный перевод на русский, выложу отдельно для читателей)

Следует отметить, что с самого начала истории о Думе (и, как и во всех других «химических» инцидентах в Сирии), «Беллингкат» энергично защищала официальную версию западного правительства о событиях, использовавшихся для нанесения ракетного удара по Сирии в апреле 208 года. Тут нет ничего удивительного. В конце концов, зачем кошке кусать ту руку, которая ее кормит?

Далеко тут ходить не надо, один из ведущих медиа-агентов Bellingcat, Ник Уотерс https://twitter.com/N_Waters89, зашел в Twitter, чтобы попытаться дискредитировать персонал ОЗХО, нарисовав инженера FFM и автора первого просочившегося доклада Иана Хендерсона в качестве какого-то «постороннего» постороннего человека, а затем иразоблачитель ОЗХО "Алекса" как лжеца.

Обратите внимание, что первоначальный утекший технический отчет, вышедший ранее в этом году, был предоставлен информатором Рабочей группе по Сирии, СМИ и пропаганде (WGSPM), которая затем опубликовала ранее поданный отчет вместе с подробным анализом и комментариями.

Уотерс продолжая попытки дискредитировать разоблачителей ОЗХО, на этот раз он пытается дискредитировать WikiLeaks, утверждая, что публикация информаторов в Интернете «формирует повестку дня», все время отвлекая своих последователей от фактов, содержащихся в просочившихся откровениях. (см. Твиттер Уотерса https://twitter.com/N_Waters89)

Тот факт, что Bellingcat занимает лидирующее место в повествовательном правоприменении, важен, если учесть, что почти все корреспонденты западных средств массовой информации на Ближнем Востоке следят и пропагандируют Bellingcat, как простой универсальный источник для любых «доказательств» или взглядов, необходимых для заполнения пробелов, любой истории, связанной с предполагаемыми преступлениями «режима Асада» или Российской Федерации.

По сути, именно так функционирует эта эхо-камера, и при этом очень мало критических мыслей относительно области единого западного повествования. Тем не менее, несмотря на все подавляющие новые свидетельства ОЗХО, которые должны, по крайней мере, вызвать обоснованные сомнения в отношении предопределенного заключения западного альянса относительно сомнительной «химической атаки Думы», западная пресса и политическое руководство полностью молчат.

Ничто из этого не сулит ничего хорошего ни ОЗХО, ни основным СМИ, ни тем правительствам, которые, нравится это или нет, сейчас активно участвуют в сокрытии того, что можно назвать только военным преступлением. Писатель Шейла Кумбс прокомментировала это для https://21stcenturywire.com/:

То, что это было проигнорировано, и то, что Ян Хендерсон, автор сокрытого, но просочившегося инженерного отчета, был убран с сайта ОЗХО, свидетельствует о коррупции в высших звеньях этой бывшей замечательной организации ООН.

Первый генеральный директор ОЗХО Жозе Бустани, назначенный при его создании в 1997 году, заявляет, что теперь он надеется, что организация « может возродиться, чтобы стать независимым и недискриминационным органом, которым она была ».

По мере того, как эта история продолжает развиваться (а она будет развиваться), множество слуг истеблишмента и интернет-полицейских, которые одержимы защитой более святого Запада, даже больше, чем это делает официоз, не имеют других вариантов спасения лица, кроме грандиозного преступления . Возможно, это было бы слишком много, чтобы наконец задаться вопросом о том, что происходит.

Вместо этого, с лопатой в руках, они решили продолжить копать более глубокую яму, и, в конце концов, полностью дискредитируют себя как объективных журналистов и ученых мужей, коими они себя постоянно называют.

Автор Патрик Хеннингсен — американский писатель, аналитик по глобальным вопросам.

https://21stcenturywire.com/2019/12/28/post-truth-world-a-clear-opcw-cover-up-shielded-by-msm-and-bellingcat/ — оригинал на английском

Как уже ранее отмечалось, в обозримой перспективе любой вопрос, который так или иначе будет связан с ОЗХО, не может быть увязан с какой-либо "объективностью" и "беспристрастностью" данной организации, которая вполне сознательно и умыленно подделывало выводы, чтобы обслужить Вашингтон. По сути, вписавшись в кровавый блудняк фейковой "хим.атаки", нынешнее руководство ОЗХО уверенно уничтожило всякое доверие к данной организации.

Источник: Colonel Cassad

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