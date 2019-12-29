В ДНР допустили возможность увеличения числа передаваемых Украиной лиц

Количество передаваемых Киевом провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам удерживаемых лиц может увеличиться, сообщила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
Морозова уточнила, что украинская сторона готовится передать республикам Донбасса 87 пленных, в число которых не входят 22 человека из списка Донецка, якобы отказавшихся от обмена.
«Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться на Украине», – приводит ее слова ТАСС.
Морозова сообщила также, что Киев гарантировал процессуальную очистку лиц, которые в воскресенье передаются по обмену Донецку и Луганску.
«После завершения судов все люди должны быть процессуально очищены. Речь идет о людях, которые обменяются в 2019 году», – сообщила омбудсмен.
Между тем военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Twitter сообщил детали обмена удерживаемыми лицами. «Показательно, что над украинской будкой КПВВ Майорск, где сейчас идет обмен, помимо жовто-блакитного флага (желто-голубого флага Украины – прим. ВЗГЛЯД) висит бандеровская тряпка. Чтоб никаких иллюзий. Сразу понимаешь, куда въезжаешь», – написал он.
Показательно, что над украинской будкой КПВВ Майорск, где сейчас идет обмен, помимо жовто-блакитного флага висит бандеровская тряпка. Чтоб никаких иллюзий. Сразу понимаешь, куда въезжаешь. pic.twitter.com/iryDGzRobb
— Александр Коц (@sashakots) December 29, 2019
В воскресенье в Донбассе проходит процедура обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.
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Последнее: Количество передаваемых Киевом провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам удерживаемых лиц может увеличиться, сообщила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова. Морозова уточнила, что украинская сторона готовится передать республикам Донбасса 87 пленных, в число которых не входят 22 человека из списка Донецка, якобы отказавшихся от обмена. […]
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