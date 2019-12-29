Мнение: Великая шахматная тоска

О том, что старый поц Бжезинский при написании своей «Великой шахматной доски» лоханулся, догадывалось ещё первое поколение политологов, способное смотреть на поделки старого русофоба через призму исторических фактов:

С чего бы это России без Украины не жить, — спрашивали они, -еслиРоссия по меньшей мере три раза поднималась без руины.

1. Москва стала Третьим Римом без руины.

2. Москва преодолела Смуту без руины.

3. Москва переломила ход Второй мировой войны без руины.

Однако, если из инструментов у тебя один молоток, любая проблема представляется гвоздём. Поэтому среди яйцеголовых профессиональных заокеанских русофобов было принято административное решение — считать, что без Украины России — кирдык! А кто думает иначе — тому сюрприз…

Убедив себя, начали убеждать других. Ну и заодно пилить бюджет, выделяемый на отрыв Украины от России. А так как на этой территории всегда было достаточно тех, кто не прочь распилить и оторваться, процесс пошёл к всеобщему удовольствию быстро и уверенно.

Самым сложным в этой хитросделанной политической комбинации было убедить русских, чтоб без укров им смерть… Народные русские пословицы на эту тему как то не очень подтверждали императивы господина Бжезинского. А опыт царей и большевиков, 300 лет кидавших в укров чины, награды, исконно русские территории и другие ресурсы, вообще навевали неполиткорректное «не в коня корм!»

Однако общими усилиями все договорились «Верим!». И началась веселуха. Украм в рамках сценария имени Бжезинского, полагалось жизнерадостно гадить на голову русским максимально часто и обильно, а русским — разводить руками, вздыхать и произносить максимально драматическим тоном: «А что делать? А куда деваЦЦа? Ведь нам без них смерть…»

Одним словом — хороший был план. Весёлый и духоподъёмный, как вся американская политология, в рамках которого самое главное — не победить русских, а убедить их, что они проиграли! Однако что-то пошло не так и чем дальше, тем больше, причём главные изменения начали накапливаться там, где политологи не ожидали — в головах обычных граждан России, причем настолько быстро и решительно, что стало понятно — рано или поздно количество перейдем в качество.

Хотя всё остальное идёт как надо. Власти РФ продолжают демонстрировать чудеса лояльности по отношению к укрорусофобам. Телеэфир просто забит передачами на тему «Укры и Мы»…Однако… Несмотря на беспрецедентные усилия российских СМИ, обсуждающих проказы укров семь дней в неделю на всех каналах и во всех студиях, русские начали стремительно терять интерес к небратьям и даже «о ужас», сочинять анекдоты на тему навязчивой медийной кампании

Мужик с похмелья стонет, жена вокруг хлопочет, спрашивает — как облегчить страдания, а он: «Ну включи телевизор — чтобы Соловьёва с Ковтуном — посмотрю — может стошнит — полегчает…»

То есть обычных, немедийных людей от укров конкретно тошнит, тем более что своими глазами ежедневно они видят, что к тем трём историческим подъёмам без руины, Россия и сейчас — после разгрома 1991 года, поднимается тоже без руины и неплохо так идёт — во всяком случае НАТО аж визжит от «удовольствия»…

Мало того, среди простых людей ходят вообще крамольные мысли — России — полный и окончательный кирдык не «БЕЗ УКРАИНЫ», а «С УКРАИНОЙ» ибо такую массу захребетников она точно не потянет.

Такое вот изменение психологии «этих русских варваров» для «друзей-англосаксов» вообще, и для сектантов имени Бжезинского — в частности — являются таким мощным сюрпризом, что под него не только подстроить свою стратегию, осознать его они так и не сумели. А потому уверенно повторяют печальный опыт СССР. который содержал «дружественные режимы», готовых получать и делить, но категорически не готовых вкладывать и зарабатывать. А значит — обречены на содержание «чемодана без ручки» до полного собственного обнищания. Короче говоря, все эти песни насчет «стратегической роли Украины для России» давно превратились в шаманские заклинания, в англосаксонский «карго-культ», ради которого они готовы принести любые жертвы, что и делают в настоящее время.

Укры гордо заявляют, что за последние пять лет уже раздели НАТО и ЕС на сумму в 30 ярдов и не собираются останавливаться на достигнутом, полностью игнорируя вопли аккуратных немцев на тему «Куда у вас там всё девается?» «Нормально всё девается! — отвечают швабам из Киева, — вы не рефлексируйте, а наваливайте… Они и наваливают, ибо куда деваться? Императив «России без укров кирдк» 0 никто не отменял. Хотя в глазах — тоска… Они же в душе тоже понимают:

Что там в активе Украины того, без чего России не жить — не быть? Промышленность — стоит. Народ — активно осваивает «туризм» в ЕС, причем самыми туристически притягательными объектами оказались нелегальные рабочие места на стройках и «фазендах». Дошли до того, что «всесоюзная житница» пожрать себе не в состоянии приготовить. Это самое «без-чего-России-не жить» превратилось в огромный скачущий, гадящий, но при этом желающий хорошо питаться, лагерь беженцев на собственной территории. То есть полный и окончательный чемодан без ручки.

Да хусим!

И самое главное и печальное — что объект воздействия, ради которого, собственно, и затевалась вся эта укровозня, всё меньше и меньше желает «слиться в экстазе» с небратьями, припечатывая практически любые укроэскапады уничижительным «Да хусим!.»… Причём такое отношение касается уже не только укров, но и укроводителей, а это особенно обидно! Там, где русские (по плану Бжезинского) должны пугаться или хотя бы раздражаться, они зевают и безалаберно машут рукой, добавляя это труднопереводимое словосочетание.

Люди забили на все. И уже забили на сыр , не только с плесенью, а вообще. Плохой сыр? Да и х..р с ним. Растет доллар ? Ответ тот же. Концентрируются войска? Ответ тот же. Нас не любят другие страны? Да и х..р с ними. И даже уже никто не говорит: Лишь бы не было войны. А что говорят? Будет война? Ответ — Да и х..р с ней. На нас скоро нападет НАТО? Ответ: Пошли они на **й!

Вот приблизительно такое настроение. Зато стали больше встречаться с друзьями. В этом году отмечают не только все свои новые года, но еще и китайский. Стали снова сами печь. Пить, как не странно, стали меньше, хотя самогон пошёл очень качественный. С научным подходом гонят. Строят в огородах теплицы- это прям мода пошла. Опять покупают семена и удобрения. Ждут посевной поры.

Вот ни у одного человека за последние дни не обнаружил переживаний по поводу концентрации войск у границ РФ. Даже разговоров на эту тему нет. А если кто начнет что-то на эту тему заводить, то тут же отвечают: Да х..р с ними и рассказывают, где собираются отдохнуть на Новогодние-рождественские каникулы и какие подарки сварганили родным и близким.

Источник: Конт

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Последнее: О том, что старый поц Бжезинский при написании своей «Великой шахматной доски» лоханулся, догадывалось ещё первое поколение политологов, способное смотреть на поделки старого русофоба через призму исторических фактов: С чего бы это России без Украины не жить, — спрашивали они, -еслиРоссия по меньшей мере три раза поднималась без руины. 1. Москва стала Третьим Римом без […]