Мнение: Год без аварий: почему «Роскосмосу» больше похвастаться нечем

Под конец года принято подводить итоги. Для отечественной космонавтики они, увы, не слишком впечатляющие. Год без аварий – вот, пожалуй, все, благодаря чему глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин имеет право бить себя в грудь. Во всем остальном госкорпорация продолжает «топтаться на месте», пока ее конкуренты рвутся вперед.

Неудачи «Роскосмоса»

В прошлом году Дмитрий Олегович пообещал президенту Путину удвоить количество запусков. Так, в 2018 их количество составило 22, а до конца 2019 было обещано все 45. Топ-менеджер сказал, что нагрузка большая, но «мы справимся».

Не справились. Вице-премьер Борисов указал Рогозину на невыполнение им данных обещаний:

Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%.

Действительно, «Роскосмос» сообщает о произведенных за минувший год 25 запусках. Эксперты отмечают, что госкорпорация слегка «подрисовала» себе отчетность, приписав к ним 3 запуска с космодрома Куру. Строго говоря, после продажи ракет они стали европейскими, так что записывать их на свой счет Рогозин не имеет оснований. В сухом остатке получается всего 22 запуска, то есть, как и годом ранее.

Любопытно посмотреть, как топ-менеджер оправдывает свои сомнительные достижения на посту госкорпорации. Сроки были сорваны, оказывается, по вине США, которые наложили санкции на поставку необходимых компонентов для производства космических аппаратов. Дмитрий Олегович сетует:

Здесь вопрос связан не с Роскосмосом — в периметре Роскосмоса нет предприятий, производящих микроэлектронику, они находятся в рамках других госкорпораций и в частной собственности.

Закономерно возникает сразу три неприятных вопроса по поводу этих оправданий.

Как получилось так, что в России больше нет своей компонентной базы, и бывшая великая космическая держава критически зависит от импортных комплектующих? Американцы нам ее развалили, или кто-то другой?

Почему в составе «Роскосмоса» нет предприятий, производящих микроэлектронику?

И самое крамольное: неужели нахождение подобных предприятий в руках частных собственников не гарантирует их эффективной работы и своевременного исполнения госзаказов? Как такое возможно в рамках либеральной экономической мифологии?

Далее, поговорим про Луну. Как известно, Россия «вступила в лунную гонку» с США. Ну, как вступила… Напомним, еще в 2006 году прежний глава РКК «Энергии» Николай Севастьянов заявлял, что на Луне мы, наконец, побываем в 2015 году, а в 2020-м начнем на ней промышленную разработку изотопа гелий-3. В 2016 году Дмитрий Рогозин пообещал российскую лунную базу в 2030 году. В 2019-м топ-менеджер предложил разместить отечественную базу на обратной стороне земного спутника, его самом тихом и укромном уголке, уже не уточняя сроки.

Вот, а что до конкретных шагов, то тут все чуть сложнее. «Луна-25», самая первая часть российской лунной программы, должна была быть запущена еще в 2014 году, но старт перенесли на 2016, а потом и на 2019 годы. Но теперь ее снова перенесли на 2 года, до 2021-го. «Злые языки» шутят, что каждые 2 года «Роскосмос» переносит запуск на 2 года.

О проблемах пилотируемой космонавтики уже сказано очень много. В ближайшее будущее США получат сразу 2 больших семиместных космических корабля, которые оставят наши «Союзы» практически без работы.

Успехи «Роскосмоса»

К ним можно отнести запуск российско-германского радиотелескопа «Спектр-Рентген-Гамма». Это большое и важное событие в научном мире. Однако следует помнить, что старт едва не привел к фиаско. Мы рассказывали, что «Роскосмос» едва не отправил обсерваторию с разряженными батареями, а проблема была чудом обнаружена в последний момент.

Что до безаварийности за минувший год, то на нее работают следующие факторы: усиленный контроль и общее снижение количества запусков.

Автор: Сергей Маржецкий

Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12539-god-be…

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Источник: Конт

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