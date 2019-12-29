Мнение: Сегодня должен состояться обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса

Слово «пленными» в заголовке несколько не отражает ситуацию. Со стороны Украины «пленные» — это чаще всего задержанные СБУ под всякими надуманными предлогами украинцы.
Из новостей:
— обмен должен состояться 29 декабря на КПВВ «Майорск» в 11 утра;
— другие пропускные операции через этот контрольный пункт КПВВ в этот день осуществляться не будут;
— Предполагается, что Киев передаст 87 человек, а Донецк и Луганск — 55 пленных;
— журналистов не пустят на процедуру обмена. Есть предположение, что состояние обмениваемых возвращаемых украинской стороной не позволяет показать их журналистам.
Суд в Киеве отпустил из-под стражи пятерых бывших бойцов спецназа «Беркут», находившихся в списке на обмен
В списки внесли бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного на Украине на 12 лет, осужденного за государственную измену 85-летнего Мехти Логунова, харьковчан, одесситов, дедушку, что «угостил» карателей медом и многих других.
Среди тех, кто идет на обмен — трёхкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева.15 августа 2017 года она была задержана сотрудниками СБУ в Днепродзержинске. Из Москвы она приехала домой, чтобы проведать мать и сына. Мастикашеву после пыток и избиений обвинили в госизмене.
Скоро все эти люди покинут больную Украину уедут из сумасшедшего дома, который раньше им был просто домом…
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Источник: Конт
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