Мнение: Сегодня должен состояться обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса

Слово «пленными» в заголовке несколько не отражает ситуацию. Со стороны Украины «пленные» — это чаще всего задержанные СБУ под всякими надуманными предлогами украинцы.

Из новостей:

— обмен должен состояться 29 декабря на КПВВ «Майорск» в 11 утра;

— другие пропускные операции через этот контрольный пункт КПВВ в этот день осуществляться не будут;

— Предполагается, что Киев передаст 87 человек, а Донецк и Луганск — 55 пленных;

— журналистов не пустят на процедуру обмена. Есть предположение, что состояние обмениваемых возвращаемых украинской стороной не позволяет показать их журналистам.

Суд в Киеве отпустил из-под стражи пятерых бывших бойцов спецназа «Беркут», находившихся в списке на обмен

В списки внесли бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного на Украине на 12 лет, осужденного за государственную измену 85-летнего Мехти Логунова, харьковчан, одесситов, дедушку, что «угостил» карателей медом и многих других.

Среди тех, кто идет на обмен — трёхкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева.15 августа 2017 года она была задержана сотрудниками СБУ в Днепродзержинске. Из Москвы она приехала домой, чтобы проведать мать и сына. Мастикашеву после пыток и избиений обвинили в госизмене.

Скоро все эти люди покинут больную Украину уедут из сумасшедшего дома, который раньше им был просто домом…

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Источник: Конт

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