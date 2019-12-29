«Мерзко смотреть»: поступок дочери Тимати вызвал отвращение

29.12.2019, 11:42, Разное

Несколько дней назад Симона Юнусова отправилась с внучкой Алисой на море. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, малышка прыгает со скакалкой, читает стихотворения и гуляет по пляжу.

Один из роликов вызвал жаркие споры поклонников. В кадре пятилетняя Алиса декламирует строчки из произведения Саши Черного, после чего кусает большой палец ноги бабушки.

«Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По-разному, важно, чтобы было интересно. P.S. Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?! Поговорим об этом?», – обратилась мать рэпера Тимати к поклонникам.

Многие подписчики признались, что испытали неприятные чувства во время просмотра видеозаписи. «Мне мерзко на это смотреть, я брезгливая», – выразила мнение одна пользовательница. «Реально перебор», – согласилась с ней другая.

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Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280) 25 Дек 2019 в 7:57 PST

Однако нашлись и те, кто поддержал мать рэпера Тимати. Многие комментаторы рассказали, что дети тоже любят кусать их за разные части тела. По их словам, таким образом малыши выражают сильную привязанность.



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Последнее: Несколько дней назад Симона Юнусова отправилась с внучкой Алисой на море. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, малышка прыгает со скакалкой, читает стихотворения и гуляет по пляжу. Один из роликов вызвал жаркие споры поклонников. В кадре пятилетняя Алиса декламирует строчки из произведения Саши Черного, после чего кусает большой палец ноги бабушки. «Вы спрашиваете, как мы […]

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