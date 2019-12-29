Убитая горем Пугачева не смогла подойти к Волчек в гробу

Кристина Орбакайте и Филиипп Киркоров всегда считали Галиной Волчек членом своих семей. Поэтому онни пришли проститься с худруком «Современника». А вот Алла Пугачева в здании на Чистых прудах не появилась. И отправила вместо себя мужа – Максима Галкина.

«Сегодня каждому легче молчать, чем говорить, – признался юморист. – 19-го декабря, когда праздновали день рождения Волчек, не было никаких признаков того, что ее не станет. Я вспоминаю, что она была невероятно мужественным человеком. Мы много лет дружили, но я никогда ее не видел отчаявшейся и грустной».

Объяснил Максим и отсутствие знаменитой жены: «Сегодня Кристина здесь и брат мой. Здесь должна быть Алла Борисовна. Но у нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь. Спасибо, что были бабушкой для наших детей. Страна держится за счет таких людей».

Напомним, что в день смерти Волчек на странице Пугачевой в социальной сети «Инстаграм появилась запись»: «Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу».

Вообще, певица в» Инстаграме » не раз выкладывала совместные фото своих малышей Лизы и Гарри вместе с Галиной Борисовной. Снимки она сопровождала краткой подписью: «С любимой бабушкой Галей». А два года назад Галина Волчек, как и Алла Пугачева, проводила лето в Латвии. Тогда прессу облетели кадры трогательного прощания детей Аллы Борисовны с Галиной Борисовной. Они нежно поцеловали Волчек в щеку и долго махали ей рукой на прощание.

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Последнее: Кристина Орбакайте и Филиипп Киркоров всегда считали Галиной Волчек членом своих семей. Поэтому онни пришли проститься с худруком «Современника». А вот Алла Пугачева в здании на Чистых прудах не появилась. И отправила вместо себя мужа – Максима Галкина. «Сегодня каждому легче молчать, чем говорить, – признался юморист. – 19-го декабря, когда праздновали день рождения Волчек, […]