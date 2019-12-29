Меган Маркл и принцу Гарри отказали в брони столика в канадском ресторане

В начале декабря герцог и герцогиня Сассекские взяли шестинедельный отпуск, чтобы отдохнуть от королевских обязанностей и провести время как обычная семья. А чтобы это стало возможным, уехали из Великобритании в Канаду, где и встретили свое Рождество вдали от любопытных глаз и вездесущих папарацци. Беспечный отдых семьи омрачил лишь один неприятный момент…

На прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри собирались поужинать в элитном ресторане Deep Cove Chalet. Это заведение в Северном Сааниче пользуется популярностью у состоятельных гостей, и попасть в него в курортный сезон бывает непросто. Поэтому неудивительно, что, когда помощники герцога и герцогини Сассекских попытались забронировать там столик, хозяин ресторана Пьер Коффель ответил им отказом: «Мест нет».

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Меган и Гарри такой ответ не устроил. Тогда они решили лично связаться с ресторатором, сохраняя при этом анонимность. Коффель сразу догадался, кто на другом конце провода, но решения своего тем не менее не изменил. Об этом изданию Vancouver рассказала его жена Беф. По ее словам, Коффель объяснил свой отказ тем, что его ресторан не может обеспечить должную безопасность, а сам он не гарантирует, что во время ужина королевскую чету никто не побеспокоит.

Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего. Пусть они будут в тишине и покое. Я желаю им всем уединения, которое они могут получить. Они заслужили это, — сказала Беф журналистам.

В Канаде принц Гарри и Меган Маркл пробудут еще несколько дней. И Новый год герцог и герцогиня Сассекские планируют встретить здесь же. По словам инсайдера, которого цитирует портал Life and Style, пара хочет покататься на лыжах в пригороде Банфа, расположенном посреди национального парка в горах к северу от горнолыжного курорта Лейк Луиз. Там уже бывали принц Уильям и Кейт Миддлтон в далеком 2011 году.

Кстати, такое хобби, как катание на лыжах, свойственно многим монархам. Например, Кейт Миддлтон и принц Уильям неоднократно уезжали на несколько дней в горы вместе с детьми: во Французские Альпы в 2016 году, в Швецию и Норвегию в 2018-м, причем во второй раз Кейт пропустила baby shower Меган. Интересный факт: по традиции члены британской монаршей семьи принципиально не занимаются некоторыми видами спорта, в том числе серфингом, водными лыжами и сноубордингом. Однако на обычные лыжи этот запрет не распространяется, и это лишь одно из необычных правил королевского двора.





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Последнее: В начале декабря герцог и герцогиня Сассекские взяли шестинедельный отпуск, чтобы отдохнуть от королевских обязанностей и провести время как обычная семья. А чтобы это стало возможным, уехали из Великобритании в Канаду, где и встретили свое Рождество вдали от любопытных глаз и вездесущих папарацци. Беспечный отдых семьи омрачил лишь один неприятный момент… На прошлой неделе Меган […]